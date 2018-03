Andersons Compagnie würdigt Cranko

Das Stuttgarter Ballett gibt am Freitag, 13. April, um 20 Uhr ein Gastspiel in Aalen. Die Comagnie von Reid Anderson ist auf der Bühne der Stadthalle Aalen zu erleben. Mit Aalen verbindet das Stuttgarter Ballett eine ganz besondere Partnerschaft. Seit Jahren kommt die Compagnie regelmäßig in die Kocherstadt, um Werke John Crankos und neue Produktionen zu zeigen. Reid Anderson, der das Stuttgarter Ballett verlässt, trägt sich im Anschluss an die Aufführung in das Goldene Buch der Stadt Aalen ein.

Unter dem Motto „Glanzlichter“ präsentiert die Compagnie aus Anlass des 90. Geburtstags von John Cranko ein buntes Potpourri aus dem Schaffenswerk des legendären Compagniegründers. Zur leichtfüßigen Klaviermusik von Claude Debussy beginnt der Abend mit Ausschnitten aus „Les Brouillards“, einer abstrakten impressionsreichen Choreografie. Ihnen folgt zur Komposition von Johannes Brahms der elegische dritte Satz aus Crankos „Initialen R. B. M. E., ein Stück, das sich der Freundschaft und menschlichen Verbundenheit widmet.

Der zweite Teil gibt Einblicke in die großen Handlungsballette Crankos. Fünf Pas de deux bringen eine verzaubernde bis hoch emotionale Atmosphäre auf die Bühne: „Schwanensee“, „Romeo und Julia“, „Der Widerspenstigen Zähmung“, Holbergs „Zeit“ und aus „Onegin“.