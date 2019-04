Anderen die Hand reichen

Die Gesellschaft ist stark in Bewegung geraten – sozial, aber auch durch Migration und Zuwanderung. Dass Kinder- und Familienzentren künftig hierbei eine wichtige Rolle zukommen wird, das haben die Landtagsabgeordneten Martin Grath (Grüne), Winfried Mack (CDU) und Andreas Stoch (SPD), OB Thilo Rentschler und Pfarrer Wolfgang Sedlmeier am Freitag deutlich gemacht. Und ebenso unterstrichen, dass Kommunen, Kirchen und Land dabei noch stärker an einem Strang werden ziehen müssen, vor allem auch finanziell.

In einem Pressegespräch im Anschluss an die Eröffnung der beiden ersten Aalener Kinder- und Familienzentren Sankt Franziskus und Sankt Josef betonten alle fünf, es gelte im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung, Begriffe wie Staat und „öffentliche Hand“ völlig neu zu denken.

Die große Aufgabe werde es sein, so sagte OB Rentschler, die großen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich da abzeichnen, inhaltlich und pädagogisch im Sinne von Hilfestellung aufzugreifen. Dabei gehe es um den qualitativen und quantitativen Ausbau von Angeboten, die weit über die reine Kinderbetreuung hinaus reichten.

Die erste Bildungseinrichtung

Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und ehemaliger baden-württembergischer Kultusminister, sieht Kinder- und Familienzentren in einer Doppelfunktion: Es würden künftig die Orte sein, an denen eine Stadtgesellschaft den neu Hinzukommenden – sei es durch Migration oder andere Zuwanderung – die Hand reiche, wo Gesellschaft zusammengeführt und zusammengehalten werde. Zugleich seien Kinder- und Familienzentren in ihrer Funktion als Kita auch die erste Bildungseinrichtung für ein Kind, wo Familien, gleich welcher Herkunft, so gestärkt würden, dass Kinder beste Bildungsvoraussetzungen erhalten könnten.

Winfried Mack, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Haushaltsausschuss des Landtags, führte eine ganze Reihe an Zahlen ins Feld: In den vergangenen zehn Jahren habe die Fachkräftezuwanderung im Land um 83 und die Geburtenrate um 15 Prozent zugenommen. Pro Jahr entstünden derzeit in Baden-Württemberg 100 000 neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Sein Schluss daraus: „Wir müssen die Kinderbetreuung massiv ausbauen.“ Was im Übrigen bereits geschehe. Hätten Land und Kommunen vor zehn Jahren zusammen noch 1,5 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung ausgegeben, seien es aktuell 3,7 Milliarden, „und wir gehen in Richtung fünf Milliarden“, so Mack. Das seien massive Zuwächse weit über die Haushaltssteigerungen hinaus, werde aber nicht ausreichen. Vor allem Familien mit Durchschnittseinkommen, die über den Grenzen sozialer Hilfen lägen, müssten bei den Kosten von Kinderbetreuung und Bildung mehr unterstützt werden. Mack und die CDU liebäugeln hier mit einem Landesbildungsgeld, wie es dieses mit 250 Euro pro Kind in Bayern gebe.

Auch Ernährung und Gesundheit

Martin Grath, verbraucherschutzpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion der Grünen, sagte, die Gesellschaft habe gar nicht mehr das Potenzial, irgendjemanden zu vernachlässigen. Kinder- und Familienzentren müssten deshalb neben der Betreuung und Bildung auch bei Themen wie Ernährung und Gesundheit, vor allem auch bei „nicht sehr bildungsintensiven Familien“, ansetzen. Und die Angebote müssten genau dort gemacht werden, wo die Menschen wohnen.

„In einem Kinder- und Familienzentrum wird die Gesellschaft der Zukunft eingeübt“, sagte Wolfgang Sedlmeier, leitender Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Aalen. Subsidiarität, das bedeute ganz konkret, Familien zu stärken und dazu beizutragen, dass Kinder auch weiterhin erleben könnten, „was Familie ist“.