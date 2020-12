Andacht auf dem Spritzenhausplatz

Auf dem Spritzenhausplatz setzte Pfarrer Bernhard Richter am Freitagabend seine Andachtsreihe „Ankommen im Advent“ fort. Nach dem festlichen Auftakt des Posaunenensembles unter Leitung von Wolfgang Böttiger ging der Pfarrer auf die Krippe ein, die es in vielen Haushalten gibt. Auch er erinnere sich noch genau, wie in seiner Kindheit die Krippe aufgestellt wurde, immer am Christbaum. Doch nach dem Umbau der Wohnung war alles anders, und die Krippe fand keinen Platz mehr. Überall störte sie. Richter stellte den zahlreichen Besuchern die Frage, wie es denn bei uns im Leben aussieht: „Hat Jesus Platz in unserem Leben? Sind wir nicht mit so viel anderem beschäftigt, das uns bewegt und umtreibt, das uns Sorge und Angst bereitet? Und dann haben wir für Fragen des Glaubens keine Zeit mehr.“ Richter sah in diesem coronageprägten Advent die große Chance, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich an Weihnachten wichtig ist: das Kind in der Krippe, Jesus der Retter und Erlöser der Welt. Dafür müsse es im Leben der Menschen und in der ganzen Welt eigentlich Platz geben.

Für die Krippe am Spritzenhausplatz zeichnet sich die Künstlerin Hildegard Diemer aus Ellenberg verantwortlich, die sie innerhalb von fünf Tagen angefertigt hat. Foto: Siedler