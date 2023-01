An Silvester und Neujahr erblicken zwölf neue Erdenbürger das Licht der Welt

Am letzten beziehungsweise am ersten Tag eines Jahres Geburtstag zu haben, ist schon etwas ganz Besonderes. Acht Babys erblickten noch an Silvester das Licht der Welt, vier weitere an Neujahr. Das erste Baby ließ 2023 nicht lange auf sich warten. Bereits um 00.09 Uhr begrüßte der kleine Oliver Liss das neue Jahr. „Das ist fast schon Rekord“, schmunzelt das Team. Insgesamt 1895 Babys sind im Jahr 2022 im Ostalb-Klinikum zur Welt gekommen. Chefarzt Dr. Karsten Gnauert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aalener Frauenklinik freuen sich über den anhaltenden Babyboom und wünschen den Familien viel Freude mit dem Familienzuwachs.