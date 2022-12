An Neujahr kommt die Turngala in die Ulrich-Pfeifle-Halle

Nach zweijähriger Corona-Pause kommt am Neujahrstag, Sonntag, 1. Januar, unter dem Motto „For a Wonderful World“ wieder die traditionsreiche Turngala des Schwäbischen und des Badischen Turnerbunds in die Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle. Und zwar gleich zweimal – nachmittags um 14 und abends ab 18.30 Uhr. Die Zuschauer erwartet eine Show für die Sinne mit internationalen Künstlern und einem Mix aus Turnen, Akrobatik, LED-Licht-Tänzen, Comedy, Entertainment und vielem mehr. Ausrichter ist wieder die Aalener Sportallianz. Die Turngala 2022/2023 startet am 28. Dezember in Villingen-Schwenningen und zeigt danach bis 11. Januar in elf weiteren Städten Baden-Württembergs noch 17 Vorstellungen. Tickets für die beiden Veranstaltungen in Aalen können über die Geschäftsstelle der Aalener Sportallianz erworben werden unter 07361/9990010 oder per Mail an info@sportallianz.com. Kartenbestellungen sind aber auch unter www.turngala.de möglich. Zudem können direkt beim Schwäbischen Turnerbund unter 0711/49092-101 oder an allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen Tickets erworben werden. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren bekommen eine Ermäßigung in Höhe von 25 Prozent. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt, sofern sie keinen Sitzplatz beanspruchen.