An der Hochschule Aalen werden langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet

Seit 30 Jahren ist Herbert Hass an der Hochschule Aalen. Der Laborbetriebsleiter kann es selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. „Jeder Tag an der Hochschule ist anders, das macht einfach Spaß. Und der Kontakt mit den Studierenden ist prima – da muss man flexibel sein“, sagt Herbert Hass und fügt lachend hinzu: „Die halten einem auf Trab.“ Hass ist einer der vielen Jubilare, die jetzt von Rektor Professor Gerhard Schneider für ihre langjährige Mitarbeit ausgezeichnet wurden.

„Wir haben an der Hochschule eine super Truppe, die tagtäglich einen tollen Job macht“, betonte Rektor Schneider bei der feierlichen Ehrung im Blauen Labor des Explorhino-Science-Centers und dankte den Mitarbeitern, Professoren und Lehrbeauftragten für ihr großes Engagement. Vor dem Hintergrund der stetig wachsenden Aufgaben – wie beispielsweise Heterogeniät der Studienanfänger, Internationalisierung, Forschung oder Stärkung des Gründergeists – werde an der Hochschule Aalen von den Professoren und Mitarbeitern sehr viel geleistet. „Durch Ihren Einsatz und Ihre Erfahrungen haben Sie die Weiterentwicklung der Hochschule maßgeblich mitgeprägt“, würdigte Schneider die zahlreichen Jubilare.

Als Missionar tätig

Professor Günther Engel ist zwar schon seit 15 Jahren in Pension, aber der Hochschule ist er nach wie vor eng verbunden. Der emeritierte Chemieprofessor, der mehr als 30 Jahre an der Hochschule Aalen lehrte, wurde für seine zehnjährige Tätigkeit als Lehrbeauftragter in den Studiengängen Chemie und Angewandte Oberflächen- und Materialwisswenschaften ausgezeichnet. Forschen und Vorlesungen zu halten hat dem inzwischen 79-Jährigen immer besonders viel Freude bereitet. Seine große Leidenschaft für Chemie den Studierenden nahezubringen, das ist ihm heute als Lehrbeauftragter genauso wichtig wie damals. „Ich bin da ein bisschen als Missionar tätig“, sagt Professor Günther Engel schmunzelnd und steckte sich sichtlich stolz die silberne Ehrennadel an sein Revers.

Zahlreiche Ehrungen

Geehrt wurden folgende Jubilarinnen und Jubilare: die langjährigen Professorinnen und Professoren Ulrich Schmitt (25 Jahre an der Hochschule), Michael Bauer (20), Anna Nagl (20), Juan Jose Güida (20), Jürgen Strauß (20), Dieter Ahrens (10), Karl-Christof Renz (10), Kerstin Rieder (10), Torsten Stein (10), Karsten Wendland (10), Joachim Albrecht (10).

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Gabriele Beirle (40 Jahre an der Hochschule), Renate Schnepf (40), Herbert Hass (30), Gabriela Müller (25), Manfred Brucker (25), Ulrike Kuge (25), Markus Gruber (25), Petra Dörrer (25), Josef Hahn-Dambacher (20), Antje Discher (20), Ulrike Bretzger (20), Gabriele Hermann (20), Petra Konle (20), Susanne Gentner (20), Steffen Reck (10), Beate Schön (10), Monika Bühr (10), Roland Hartig (10), Melanie Lagler (10), Meta Lange (10), Ilka Diekmann (10), Stefanie Erhardt (10), Miriam Bischoff (10), Thomas Zeller (10).

Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst wurden Professor Wolf-Dieter Ruf, Professor Jürgen Schneider, Gabriele Beierle und Renate Schnepf geehrt, für 25 Jahre im öffentlichen Dienst wurden geehrt: Professor Thomas Hellmuth, Gabriela Müller, Manfred Brucker, Dieter Papkalla, Bodo Durian.

Als Lehrbeauftragte wurden geehrt: Carol Battista (20 Jahre an der Hochschule), Rita Kleppmann (20), Prof. Dr. Günther Engel (10), Hans-Martin Holl (10), Dietlind Seitz (10), Matthias Weber (10).

Außerdem verabschiedete Rektor Schneider Professor Manfred Werner (seit 1989 an der Hochschule), Professor Detlef Küpper (seit 2001 an der Hochschule), Franz Schäffer (seit 1987 an der Hochschule), Inge Beiler-Zabalek (seit 1998 an der Hochschule) und Bernd Dörband (seit 1992 an der Hochschule Aalen).