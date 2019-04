An den allgemein bildenden Gymnasien fällt der Startschuss fürs Abi

Während die 269 Abiturienten an den beruflichen Gymnasien am Aalener Kreisberufsschulzentrum ihre schriftlichen Prüfungen bereits seit 12. April hinter sich haben und die Osterferien genießen konnten, geht es jetzt für die 211 Schüler an den drei allgemein bildenden Gymnasien der Stadt Aalen ans Eingemachte. Den Auftakt der schriftlichen Prüfungen macht am Dienstagmorgen traditionell das Fach Deutsch.

„Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe, „Der goldne Topf“ von E. T. A. Hoffmann und „Der Steppenwolf“ von Hermann Hesse gehören in diesem Jahr zu den Pflichtlektüren. Auf Basis eines den Schülern unbekannten Außentextes müssen diese die drei Werke miteinander vergleichen. „Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart“, lautet das Leitthema der Lyrik.

Mit 92 Prüflingen stellt unter den drei Gymnasien der Stadt Aalen das Schubart-Gymnasium den größten Anteil, gefolgt vom Theodor-Heuss-Gymnasium (68) und dem Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen (51). 13 Teilnehmer streben am Abendgymnasium Ostwürttemberg ihren Abschluss an, sechs Prüflinge sind es an der Waldorfschule in Aalen.

Nach Englisch kurz durchatmen

Mit 61 Abiturienten startet das Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasium ins Abitur und am Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasium in Neresheim wollen 42 Schüler ihren Abschluss bestehen. Die letzte schriftliche Prüfung findet am 8. Mai mit Englisch statt. Dann können die Abiturienten kurz durchatmen, bis Anfang Juli die mündlichen Prüfungen anstehen.

Die mündlichen Prüfungen haben auch noch die Schüler an den beruflichen Gymnasien Anfang Juli vor sich. Die meisten Abiturienten gibt es an der Justus-von-Liebig-Schule mit 97 Schülern und 15 Abiturienten an der Berufsoberschule, gefolgt vom Wirtschaftsgymnasium an der Kaufmännischen Schule mit 73-Abi-Kandidaten und 13 Abiturienten an der Wirtschaftsoberschule sowie der Technischen Schule mit 71 Prüflingen.

Zum ersten Mal starten die Prüfungen zu unterschiedlichen Zeiten

In diesem Jahr ist es das erste Mal, dass die Abiturienten an allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien die schriftlichen Prüfungen zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. Der Zeitraum nach Ostern sei für die beruflichen Gymnasien zu spät gewesen, sagt Christine Sattler, Pressesprecherin des Kultusministeriums auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Dann nämlich stünden Prüfungen für andere Abschlüsse an den beruflichen Schulen an.

Die Prüfungen an den allgemein bildenden Gymnasien vor diesem Hintergrund vorzuziehen, sei allerdings auch nicht möglich gewesen. Da sich das Land Baden-Württemberg in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch aus einem bundesweiten Aufgabenpool bedient, müssten die vier Prüfungen zeitgleich mit den anderen Bundesländern stattfinden, sagt Sattler.

Aufgaben kommen per USB-Stick

Ein Novum für die allgemein bildenden Gymnasien ist auch die Art und Weise, wie die Abituraufgaben verschickt werden. Während die beruflichen Gymnasien ihre Prüfungsblätter ausgedruckt bekommen haben, muss das an den allgemein bildenden Gymnasien selbst erledigt werden, da diese die Aufgaben per USB-Stick erhalten.