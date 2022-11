Amorelli bekommt neue Konzession und darf künftig wieder Alkohol ausschenken

Viele Gäste waren in Sorge, dass die Gastronomie an der Stadtkirche wegen des Ausschankverbots zumacht. Mit neuer Konzession hat diese aber auch wieder am Samstag- und Sonntagabend geöffnet.

3 PLUS-Artikel kostenlos Mit einer Registrierung lesen Sie 3 PLUS-Inhalte und 10 freie Inhalte im Monat kostenlos. Sie sind bereits registriert? Hier einloggen. Registrieren