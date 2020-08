Amodou Abdullei spielt jetzt für Trier

Wie die Eintracht Trier auf ihrer Homepage verkündet, hat der Verein den 32-jährigen Mittelstürmer Amodou Abdullei für ein Jahr verpflichtet. Zuletzt stand der 1,90 Meter große Offensivakteur beim VfR Aalen unter Vertrag. Diesen hatte er erst im Februar dieses Jahres unterzeichnet, war aber in drei Saisonspielen nie zum Einsatz gekommen. Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar freue sich, einen Stürmer mit Oberliga-Erfahrung verpflichtet zu haben, der ihnen mehr Flexibilität im Offensivspiel gebe. Abdullei sei ein Spieler, der sehr präsent im gegnerischen Strafraum sei. In 82 Oberligaspielen gelangen Abdullei 28 Tore und acht Vorlagen. Der gebürtige Nigerianer, der bereits in seiner Jugend für den SVE gespielt hatte, freue sich, nach 15 Jahren wieder „zuhause zu sein“. Er erhält die Rückennummer 9.