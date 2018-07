Nach gut sieben Stunden hat es fest gestanden: Die favorisierte Tischtennisspielerin Amelie Fischer vom TSV Untergröningen siegt bei dem Baden-Württembergischen TOP-12-Ranglistenturnier der Mädchen U 13. Mit diesem Sieg sichert sich die zwölfjährige Spielerin auch das Ticket für die Teilnahme an dem Baden-Württembergischen TOP 16 der Jugend U 15. Ebenfalls ein Ticket für diese Rangliste, die am 21. und 22. Juli in Freiburg stattfindet belegten Melanie Merk (TTC Beuren) und Lucia Behringer (SV Niklashausen).

In beiden Vorrundengruppen setzten sich die später Top-Platzierten ohne Niederlage durch. Amelie Fischer siegte in ihrer Gruppe gegen Lucia Behringer (SV Niklashausen), Jana Mittmann (TTG Furtwangen), Lea Scheuing (SC Berg), Jovana Nikolic (DJK Sportbund Stuttgart) und Minh-Thao Nguyen (NSU Neckarsulm). Dabei musste sie lediglich gegen Lucia Behringer (3:2) über die volle Distanz spielen. In der anderen Vorrundengruppe setzte sich Melanie Merk vom TTC Beuren ebenfalls souverän durch. Die ersten drei der beiden Vorrundengruppen spielten dann in einer Endrunde die Platzierungen aus. Dabei spielte Amelie Fischer bravourös, gab gegen Rebekka Merz (TGV Eintracht Abstadt), sowie Neda Ghaffari (ASV Grünwettersbach) keinen Satz ab und dominierte auch das Spitzenspiel gegen Melanie Merk (TTC Beuren) überraschend deutlich mit 3:0. Am Ende ganz oben auf der auf dem Podest mit einer Gesamtbilanz von 8:0-Siegen und 24:3-Sätzen vor Melanie Merk mit 6:2-Siegen.