Amelie Fischer in deutscher Tischtennis-Top-Ten

In Norderstedt bei Hamburg ist die TOP48 Rangliste der Schülerinnen U15 des Deutschen Tischtennisbundes ausgespielt worden. Die zwölfjährige Untergröninger Damen-Verbandsligaspielerin wurde von Tischtennis Baden-Württemberg für diese Rangliste der besten deutschen Mädchen nominiert. Vom Sportdirektor Sönke Geil wurde das Motto ausgegeben „Jugend forscht“, da die jungen Starterinnen von Tischtennis Baden-Württemberg noch mindestens zwei weitere Jahre in dieser Altersklasse startberechtigt sind. Nichtsdestotrotz wollten alle das Ziel die Qualifikation zum deutschen TOP24, die im November in Dillingen/Donau stattfindet, erreichen.

Die Auslosung lief für Fischer alles andere als glücklich, da sie in Gruppe A mit der Turnierfavoritin Katharina Bondarenko-Getz gelost wurde. In ihrem Auftaktspiel in der Vorrundengruppe traf Fischer auf die Verbandsoberligaspielerin Antonia Nitz, die sie klar mit 3:0 besiegen konnte. Ihr zweites Match gegen Hannah Pollmeier vom Westdeutschen Tischtennisverband und drittes gegen Michelle Wutskowsky vom Tischtennisverband Brandenburg konnte die Neunstädterin wieder ohne Satzverlust gewinnen. Anschließend stand das Topspiel gegen Bondarenko-Getz vom Regionalligisten SV Schott Jena an, indem Fischer nach starker Gegenwehr der 14-jährigen zum Sieg gratulieren musste. Im letzten Vorrundenspiel stand wieder ein klarer 3:0-Sieg gegen Mia Federkeil aus dem Saarland zu Buche.

Mit 4:1-Siegen zog Fischer in die Zwischenrunde um Platz 1-16 ein, wobei die Niederlage gegen Bondarenko-Getz mitgenommen wurde. Die Ostälblerin stand dann in der Zwischenrunde Lisa Göbecke (Oberliga Damen, 14 Jahre) gegenüber. Nach gewonnenem ersten Satz und einem in der Verlängerung knapp verlorenen zweiten Satz unterlag Fischer mit 1:3. Im letzten Zwischenrundenspiel konnte Fischer Alina Lich aus Bayern in vier Sätzen bezwingen und kam damit in die Platzierungsspiele um Platz 9-12 gegen Franziska Brickl ebenfalls aus Bayern. Das Untergröninger Talent konnte sich wieder gegen eine zwei Jahre ältere Spielerin durchsetzen. Im Spiel um Platz neun unterlag sie dann mit 0:3 gegen Mia Griesel aus Niedersachsen. Mit einem starken zehnten Platz wurden die Erwartungen bei weitem übertroffen und man darf gespannt sein, wie der Auftritt beim TOP24 Turnier in vier Wochen sein wird.