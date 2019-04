Die Neunstädterin Amelie Fischer hat mit der Schülerinnen-Auswahl Baden-Württembergs souverän den prestigeträchtigen Deutschlandpokal der Landesverbände in Koblenz gewonnen. Nach Siegen in der Vorrunde gegen Sachsen (4:1), Bremen (4:0) und Westdeutschland (4:1) stand der erste Platz in der Vorrundengruppe fest.

In der Endrunde ging die Siegesserie mit souveränen 4:0 Siegen über Brandenburg (Viertelfinale), Niedersachsen (Halbfinale) bis hin zum Finale gegen Hessen weiter. In der Auswahl von Tischtennis Baden-Württemberg kamen Annett Kaufmann (SV Böblingen), Lea Lachenmayer (TTC Frickenhausen), Jele Stortz (DJK Offenburg) und Amelie Fischer (TSV Untergröningen) zum Einsatz.

Doch damit nicht genug, denn auch in der Gesamtwertung aller vier Konkurrenzen (Jungen, Mädchen, Schüler, Schülerinnen) war Baden-Württemberg mit 91 Punkten nicht zu bezwingen und verwies Hessen (87) und Niedersachsen (84) auf die nachfolgenden Positionen. Das Ostalb-Talent war überglücklich über ihre erste Medaille vom Deutschen Tischtennisbund.

Darüber hinaus wurde Amelie Fischer von der Schülerinnen Bundestrainerin Lara Broich in den Talentkader des Deutschen Tischtennisbundes für das Jahr 2019 berufen.