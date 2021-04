Amazon wird ein neues Verteilzentrum in Giengen eröffnen

Amazon Logistics kündigt die Eröffnung eines neuen Verteilzentrums in Giengen an. Das Verteilzentrum soll Amazons Kapazitäten auf der letzten Meile erweitern, um die Lieferungen für Kundinnen und Kunden in der Region zu beschleunigen.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens wird Oberbürgermeister Dieter Henle so zitiert: „Die Stadt Giengen freut sich über die entstehenden Arbeitsplätze direkt bei Amazon und den zugehörigen Lieferpartnern. Betrachtet man unsere Arbeitsmarktstatistik, zählen gerade solche Stellenangebote zu denen, die in Giengen aktuell fehlen.“

„Der Standort Giengen, mit dem wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Amazon fortsetzen, verfügt über eine hervorragende Anbindung an die Verkehrsinfrastruktur. Das ist speziell für Logistiker ein wichtiges Kriterium, für einen reibungslosen Warentransport zu den Kundinnen und Kunden“, sagt Jan Dietrich Hempel, Geschäftsführer Garbe Industrial Real Estate GmbH

Verteilzentren ermöglichen es Amazon Logistics, die Kapazität und Flexibilität des Lieferservice zu erweitern, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Der neue Standort soll einen noch besseren Service in der Region bieten, und dauerhaft mehr als 100 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze schaffen. Hinzu kommen mehrere Hundert Stellen als Fahrerinnen und Fahrer für Amazons Lieferservicepartner und Amazon Flex-Partner.

Verteilzentren bieten nach Angaben des Unternehmens kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, ihr eigenes Geschäft mit der Zustellung von Amazon-Paketen aufzubauen sowie unabhängigen Auftragnehmern die Flexibilität, ihr eigener Chef zu sein, ihren eigenen Zeitplan zu erstellen und für Amazon Flex-Pakete zu liefern. Weiter heißt es: „Wir rechnen mit einer Eröffnung des Standorts in Giengen im Jahr 2022.“