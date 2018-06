Amateurtheaterfestival startet durch

Vom 6. bis 8. Juli finden die 29. Ostalb-Spiel- & Theatertage in Aalen statt. Theatergruppen aus Aalen, dem Ostalbkreis, aus Ansbach und aus Berlin zeigen ihre aktuellen Produktionen.

Das Festival zeigt erneut unterschiedliche Formen des nicht-professionellen Theaters. In den öffentlichen Nachgesprächen im Anschluss an die jeweilige Vorstellungen erfahren die Besucher mehr über deren Entstehungsgeschichte. In diesem Jahr profitieren die Teilnehmer vom parallel stattfindenden Internationalen Festival kulinarisch, die Tamilische Schule kocht auch für das Festivalteilnehmer Spezialitäten aus Sri Lanka. Eröffnung des Festivals ist am Freitag, 6. Juli, um 19 Uhr im Theater auf der Aal.

Die erste Aufführung übernimmt der Spielclub des Aalener Stadttheater mit „203“ von Juli Zeh am Freitagabend um 20 Uhr im Alten Rathaus. Tags darauf um 11 Uhr wird das Festival im Theater auf der Aal mit „Außer Rand und Band“, einer Eigenproduktion der Baur-Ranger des Heubacher Rosenstein-Gymnasiums, fortgesetzt. Die Schüler beschäftigen sich mit dem „flachen Land“.

„How to find Moby Dick“ heißt die Inszenierung des Berliner Theaters Aqui, die am 7. Juli um 21 Uhr im Theater auf der Aal zu sehen ist. Die Theatergruppe Aqui wurde 2009 im Berliner Bezirk Kreuzberg vom Schauspieler und Fotografen René Staebler gegründet. Zur Zeit besteht das Ensemble aus 4 Spielern zwischen 29 und 74 Jahren. „How to find Moby Dick ?" ist die fünfte Produktion der Gruppe, die sich vor allem der Improvisation verschrieben hat.

Knallerbsen beschäftigensich mit Märchen

„Alles nur Märchen“ bieten die Knallerbsen, die Theatergruppe der Lebenshilfe Aalen, gegründet 2003, am 8. Juli um 11 Uhr im Theater auf der Aal. Zum Inhalt: Tom versteht die Welt nicht mehr. Er ist cool und jung, doch die passende Frau hat er noch nicht gefunden. Tom startet einen Besuch bei einer Wahrsagerin...

Am 8. Juli um 16 Uhr folgt im Haus der Jugend die Werkschau der Festival-Workshops, bevor das Festival um 19 Uhr im Theater auf der Aalen mit David Pacquets „2 Uhr 14“, aufgeführt vom Jugendclub des Theaters Ansbach, endet.

Das Programm

6. Juli, 19 Uhr, Theater auf der Aal: Eröffnung; 20 Uhr, Altes Rathaus: Theater der Stadt Aalen mit „203“ von Juli Zeh. 7. Juli, 11 Uhr, Theater auf der Aalen: „Außer Rand und Band“, Eigenproduktion des Ensembles Bauer-Ranger Rosenstein-Gymnasium Heubach. 21 Uhr, Theater auf der Aal: Theater Aqui Berlin mit „How to find Moby Dick“. 8. Juli, 11 Uhr, Theater auf der Aal: Die Knallerbsen, Theater der Lebenshilfe Aalen, mit „Alles nur Märchen“; 16 Uhr, Haus der Jugend: Werkschau der Workshops; 19 Uhr, Theater auf der Aalen: Jugendclub Ansbach mit „2 Uhr 14“ von David Paquet.