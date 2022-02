Amateure und Profis: Gemeinsames Innehalten der Fußballer für die Ukraine

Der russische Angriff auf die Ukraine bringt für die Bevölkerung Leid und große Unsicherheit. Im Amateurfußball wird deswegen ein gemeinsames Zeichen für Solidarität und Frieden gesetzt. Die Fußballverbände schließen sich der Initiative von DFB und DFL an und treten ganz klar für die Grundwerte des Sports, Gemeinschaft, Verständigung und Integration ein.

Die Vereine werden mit Blick auf das kommende Wochenende darauf hingewiesen, in Abstimmung mit den Unparteiischen, zum Anpfiff auf den Sportplätzen in Baden-Württemberg eine Minute des Innehaltens als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine einzuplanen. Auch die Vereine des deutschen Spitzenfußballs werden sich an dieser Aktion beteiligen. Begleitet wird dieses gemeinsame Zeichen für den Frieden mit einer Stadiondurchsage, an deren Inhalt sich die Vereine gerne orientieren können.