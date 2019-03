Am Ziel: Laffont holt sich den Titel

Rémi Laffont hat die Gesamtwertung der Arabian Epic Serie in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen und begnügte sich beim letzten Rennen der Serie mit Tagesposition zwei. Mit insgesamt vier Tagessiegen war der französische Kletterspezialist eine Klasse für sich und zeigte sich als dominantester Fahrer über die gesamten Wintermonate.

Eigentlich ist das Hochgebirge die Heimat von Rémi Laffont, geboren in den Pyrenäen und auch von der Körperstatur ist beim 55 Kilo schweren Franzosen direkt erkennbar, er ist ein Kletterer. Umso erstaunlicher ist es, dass der 27-Jährige Mountainbike Profi nun den Titel aus der Wüste mit nachhause bringen kann. „Die Arabian Epic Serie war für mich nicht nur irgendein Rennen im Sand. Wenn ich etwas tue, dann mache ich es richtig. Ganz oder gar nicht, das zählt für mich und mein gesamtes Team als Grundsatzdevise. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai, diese Region steht für uns auch als Kooperationspartner des Teams und diese Verbundenheit wollte ich mit dem Sieg der Serie von Beginn an eindrucksvoll in die Welt hinaus transportieren“, so die Worte von Rémi Laffont zu seinem Gesamtsieg der Arabian Epic Rennserie.

Alles unter Kontrolle

Beim Grande Finale in Abu Dhabi, Al Ain, konnte der Franzose dann alles mit sehr viel Überblick kontrollieren.

Vier Tagessiege gaben ihm den nötigen Vorsprung, um am letzten Tag nicht zwingend um den Etappenerfolg kämpfen zu müssen. Laffont konnte jedoch die Attacke von seinem schärfsten Kontrahenten, dem Däne Michael Bang Gronbech, mitgehen. Er zeigte sich damit auch an diesem Tag der Rennserie als der Fahrer, den es zu schlagen galt. „Die Strecken hier sind extrem unterschiedlich. Abu Dhabi ist ein vollkommen flaches Terrain, da muss ich keine großen Attacken versuchen, mit meinen nicht mal 60 Kilogramm.

Ich weiß was ich kann, und wie ich wo agieren muss. Es ging darum die Hinterräder zu halten und den Gesamtsieg nach Hause zu bringen“, so Laffont zu seinem letzten Rennen der Winter-Rennserie. Als es zum Zieleinlauf kam, zeigten sich die beiden dominantesten Fahrer der Serie als große Sportler und überquerten die Ziellinie nahezu in freundschaftlicher Art und Weise. Im Zielinterview hörte man Worte wie: „Es ist eine Ehre mit Laffont um den Titel kämpfen zu dürfen“, was auch als repräsentatives Zeichen der Epic-Serie stehen darf. Der Teamkapitän Steffen Thum war selbst auf Grund seines Schlüsselbeinbruches nicht mehr im Kampf um die Gesamtwertung dabei, beschreibt die Atmosphäre jedoch mit globaler Vorbildfunktion. „Großer Sport und zugleich großer Respekt zwischen den Athleten. Es ist sagenhaft, was man hier bereits im ersten Jahr der Arabian Epic Serie für einen Spirit hinbekommen hat. Ich bin sehr froh, dass unser Racingteam ein Teil dieses Systems ist und auch zukünftig sein wird. Das war erst der Anfang und wir dürfen in den kommenden Jahren noch sehr viel erwarten aus dieser Region“, so Steffen Thum.

Schon zwei Titel

Mit dem Gesamtsieg hat das Mountainbike Racingteam zu diesem sehr frühen Zeitpunkt der Saison nun bereits zwei große Titel auf der Habenseite: Der überraschende Weltcuperfolg der erst 18-Jährigen Marion Fromberger in Barcelona und nun der Gesamtsieg von Laffont in der Arabian Epic Serie.