Am Weltkindertag gibt es wieder eine Polonaise

Es waren schwierige Jahre, als in der Pandemie für Kinder so vieles verschoben und dann doch wieder abgesagt werde musste. Das hat auch alle Organisatoren des Weltkindertages sehr betroffen gemacht. Nie ausfallen musste das Mitmachkonzert am Weltkindertag selber, also am 20. September in der Stadtkirche. Es gab Abstandsregeln und keine Polonaise. Doch das soll ihn diesem Jahr anders sein. Pfarrer Bernhard Richter hat die eingeladen, die vor 20 Jahren, also 2001 und 2002, die ersten Konzerte zum Weltkindertag gegeben hatten: das waren 2001 Thomas & Uli und 2002 Jonathan Böttcher. In diesem Jahr werden sie gemeinsam auftreten und das Mitmachkonzert am Dienstag, 20, September, um 10 Uhr in der Stadtkirche gestalten.

„Und wir gehen davon aus, dass wir endlich mal wieder eine Polonaise vor der Stadtkirche machen können“, hofft Pfarrer Bernhard Richter, „damit in der ganzen Stadt deutlich wird, dass Weltkindertag ist“. Das Konzert steht unter dem Motto: „Die Kinder dieser Welt.“ Alle Kindergärten haben dazu schon eine Einladung erhalten. Denn für Richter ist dieser Tag auch aus kirchlicher Sicht wichtig, da Kinder ein Geschenk Gottes sind, Teil seiner Schöpfung, und er hat die Kinder alle lieb und will, dass sie gut ins Leben kommen und behütet ihren Weg gehen können.

Das große Bündnis zum Weltkindertag, das seit 2009 unter der Regie des Kinderschutzbundes auf die Beine gestellt wurde und jetzt in der Verantwortung des Stadtjugendrings steht, ist auch am Planen. Ausfallen wird das Fest keinesfalls. Am 25. September wollen alle wieder ein Weltkindertagsfest im Greut rund um die Ulrich-Pfeifle-Halle feiern. Beginnen wird es um 12 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und anschließend wird es ganz viele Spielstationen geben. In jedem Jahr sind mehr Vereine und Institutionen dazu gekommen. „Denn wir dürfen Kinder nicht vergessen. Was nur geht, muss stattfinden. Das sind wir unseren Kindern schuldig“, sagte Pfarrer Bernhard Richter beim Pressetermin im Kindergarten Liliput.

Und so hoffen alle Verantwortlichen, dass möglichst vieles am Weltkindertag stattfinden kann und in der Stadt und auch insgesamt in der Gesellschaft deutlich wird, wie wichtig die Kinder sind. „Alle betonen immer, dass Kinder unsere Zukunft sind. Jetzt geht es darum, Flagge zu zeigen und diese Aussage auch mit Leben zu füllen“, so Pfarrer Bernhard Richter.