Am Sonntag steigt in Aalen der große Ostalb-Umzug

Am kommenden Sonntag, 15. Januar, wird es so richtig närrisch in der Kreisstadt: Rund 3230 Guggenmusiker, Hexen und anderes buntes Volk in 225 Gruppen aus 56 Vereinen werden beim Ostalb-Umzug (Start um 13.11 Uhr) um die Altstadt ziehen. Dazu kommen noch 21 Umzugswagen. Die Aalener Fasnachtszunft (AFZ) „Zum Sauren Meckereck“ als Veranstalter rechnet mit etwa 20.000 Besuchern, je nach Wetterlage. Der letzte große Umzug in Aalen war der des Landesverbands 2015.

Einen enormen organisatorischen Aufwand hat die AFZ bei diesem Umzug zu bewältigen, allein sie wird ihn mit 91 Helfern unterstützen. Beim den „Meckerern“ ist die Planung denn auch in „sehr guten Händen“, sagt Aalens Oberbürgermeister. Frederick Brütting und Landrat Joachim Bläse werden übrigens auch mitmachen. Sie werden sich gleich hinter der Narrenpolizei Ellwangen einreihen, die die Umzug-Avantgarde macht. Man sei, so Brütting, „freudig angespannt“ wegen dieses Großereignisses in Aalen.

Generalstabsmäßig geplant

Für den Landrat ist es der erste Ostalb-Umzug im Amt. Fasching sei ja die Jahre zuvor ein selbstverständliches Ereignis vor der Fastenzeit gewesen. Durch die faschingslose Zeit während der Pandemie müsse er „fast wieder lernen, dass jetzt die Faschingszeit kommt.“ Und gerade in Zeiten wie diesen sei es gut, wenn die Menschen die Lebensfreude genießen. Die AFZ habe diese Veranstaltung, die ja auch ein passender Jahresauftakt sei, „generalstabmäßig geplant.“ Es gibt, so erklärt Brütting, ein neues Sicherheitskonzept. So gibt es beispielsweise eine freie Fahrstrecke für Einsatzfahrzeuge von der Rombacher Straße über die Friedrichstraße bis zur Stuttgarter Straße.

14 Stände entlang des Umzugs

14 Stände wird es entlang des Umzugs geben. Mit Essen und nichtalkoholischen sowie alkoholischen Getränken. Hochprozentiges wird nicht ausgeschenkt. An Fasching, so Bläse, könne man ja gerne Alkohol trinken. Sturzbetrunkene Besucher passten aber nicht zu dieser Veranstaltung mit ihrem familiären Flair.

Eine Premiere stellt AFZ-Präsident Timo Rieg vor: Es wird um 9.30 Uhr in der Stadtkirche einen ökumenischen Gottesdienst geben, danach (gegen 10.30 Uhr) ist im Landratsamt Zunftmeisterempfang mit rund 100 geladenen Gästen. Der Start des Umzugs ist am „Neuen Tor“ (Stuttgarter Straße), dann geht es über den Nördlichen Stadtgraben in Richtung Rombacher Straße und schließlich zur Ulrich-Pfeifle-Halle im Greut. Dort endet der „Narrenwurm“ und in der Halle geht es dann mit einer Abschlussparty, mit Narrengruppen und Guggenmusik zünftig weiter. Der Umzug, so schätzt Rieg, wird etwa drei Stunden lang dauern.

Pendelbus, Toiletten und Obolus

Parkplätze rund um die Aalener Innenstadt dürften am kommenden Sonntag beim großen Ostalb-Narrenumzug knapp werden. Deshalb gibt es ab dem Berufsschulzentrum einen Pendelbus zum ZOB am Bahnhofsplatz. Geparkt werden kann dann beispielsweise auf den Parkplätzen beim E-Center und beim Toom-Baumarkt. Während des Umzugs gibt es drei Sprecherstellen: bei der Kreissparkasse, vor dem Mercatura ud an der Kocherbrücke beim griechischen Restaurant „Delphi“. Die Ehrentribüne ist beim im Nördlichen Stadtgraben. Ärztehaus. Toiletten werden alle 200 bis 300 Meter aufgestellt, nutzen kann man auch die „Nette Toilette“ der Aalener Gastronomie. Der Obolus für den Umzug beträgt fünf Euro für Besucher ab zwölf Jahren.