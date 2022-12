Am Sonntag kommt das Friedenslicht

Das Friedenslicht von Bethlehem kommt ins katholische Dekanat Ostalb ab Sonntag, 11. Dezember, ab 17 Uhr in alle Dekanatsbezirke.

Veranstalter der Aktion ist die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Wer das Licht entgegennehmen und weitergeben möchte, sollte Laternen oder andere geeignete Gefäße zum Transport des Friedenslichts mitbringen. So kann es letztlich in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und an vielen anderen Orten leuchten.

Im Dekanatsbezirk Aalen bringen die Pfadfinder das Friedenslicht am Sonntag, 11. Dezember, nach Aalen. Um 17 Uhr wird das Licht mit einer ökumenischen Andacht am Gleis 1 des Hauptbahnhofs begrüßt. Ab Montag kann das Friedenslicht in den Kirchen in Aalen abgeholt werden.

Im Dekanatsbezirk Neresheim kommt das Friedenslicht am Mittwoch, 21. Dezember, um 18.30 Uhr zur Rorate in Jagstheim. In den Gemeinden Flochberg, Dirgenheim und Kirchheim kann es dann ab Donnerstag, 22. Dezember, abgeholt werden.

Für den Dekanatsbezirk Ellwangen wird das Friedenslicht am Sonntag, 11. Dezember, am Fuchseck in Ellwangen zwischen 17 und 17.15 Uhr verteilt. Ab Montag, 12. Dezember, kann es in der Basilika, in der Kapelle der Combonis und auf dem Schönenberg abgeholt werden.

Für den Dekanatsbezirk Schwäbisch Gmünd findet am Sonntag, 11. Dezember, um 17.30 Uhr in der Johanniskirche am Marktplatz in Schwäbisch Gmünd ein etwa halbstündiges Friedensgebet mit dem Friedenslicht statt. Danach ist Beisammensein, die Pfadfinder werden für Punsch sorgen und wer will, kann etwas zu einem bunten und einfachen Fingerfood-Buffet mitbringen.