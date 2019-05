Am Sonntag ist Preisverleihung

Die Ausstellung „Bilder aus Farbe“ wird am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr eröffnet. Verbunden mit der Ausstellungseröffnung ist die Übergabe des 3. Inklusionspreises für das Projekt „Tanz und Poesie in Szene gesetzt“ an die Schülerinnen und Schüler der Sonnenhofschule Schwäbisch Hall. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Thilo Rentschler führt die Kunsthistorikern Sabine Heilig in Cordula Güdemanns Arbeiten ein. Das Tanzprojekt der Sonnenhofschule stellt Schulleiterin Doris Karabanov vor. Den Kunstpreis übergibt Kurt Abele, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Ostalb, den Inklusionspreis übergeben OB Rentschler und Abele gemeinsam. Die Vernissage endet mit einer Aufführung der Schülerinnen und Schüler der Sonnenhofschule Schwäbisch Hall.