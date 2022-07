Am Sonntag ist Glockenweihe

In der Glockengießerei Rinker in Sinn bei Wetzlar gegossen, ist die vierte Glocke für das künftige Geläut der Heilig Kreuz-Kirche im Aalener Hüttfeld inzwischen dort eingetroffen. Die Spenderfamilie Diessner und Helmut Erhardt in Vertretung der Kirchengemeinde Salvator haben die Glocke in Empfang genommen und in die Kirche geleitet. Diese Glocke und die anderen drei Glocken aus der einstigen evangelischen Markus-Kirche werden am kommenden Sonntag, 10. Juli, um 10.30 Uhr im Rahmen eines Festgottesdienstes vor der Kirche durch Prälat Werner Redies geweiht. Die Kinder des Kindergartens Sankt Elisabeth und der Kirchenchor von Salvator werden den Gottesdienst mitgestalten. Parallel gibt es einen Kindergottesdienst, bei dem die Kinder kleine Glocken erhalten. Nach der Messe ist dann rund um die Heilig-Kreuz-Kirche Gemeindefest mit Bewirtung.