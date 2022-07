Am Samstag steigt der Gastrokick

„Drei Jahre ist es her, jetzt wird wieder gespielt!“, freut sich Boris Erdmann, der Vorsitzende des Fördervereins Round Table 195 Aalen. Denn an diesem Samstag, 9. Juli, steigt nach zweimaligem, coronabedingtem Ausfall in der Sparkassen-Arena auf dem Bohlschulplatz wieder der Gastrokick.

2014 wurde die Veranstaltung von umtriebigen Wirten ins Leben gerufen und hat sich mit Unterstützung von Round Table 195 Aalen über die Jahre zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Jungs von Round Table sind derzeit im Endspurt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Freitag beginnt der Aufbau des Spielfeldes mitten auf dem Bohlschulplatz. Ein Kunstrasenfeld wird damit wiedser zur Sparkassen-Arena.

Gespielt wird am Samstag in zwei Gruppen á sechs Mannschaften. Die Vorrunde beginnt um 10 Uhr, die Finalrunde beginnt gegen 17.45 Uhr. Das Finale ist für 19.30 Uhr angesetzt.

Teilnehmer sind: Cosmos Schättere 1912, Union Havanna Bar/Aalbäumle, Kornstadel, Imperador Rodizio, Wunderlich, Club Chaoten, Lokomotive Alter Hobel, Duran Imbiss, Apino Bar, Omega Sorg, Bubis Kneipe und Heimaat

Die Aalenerinnen und Aalener sind natürlich aufgefordert, auf den Bohlschulplatz zu kommen und ihr Team tatkräftig anzufeuern. Durstige Kehlen bleiben dabei nicht trocken, und wenn der Heißhunger kommt, auch dafür ist gesorgt.

Der gedsamte Erlös aus dem Gastrokick wird von Round Table 195 Aalen erneut wieder für regionale Serviceprojekte gespendet. Unterstützt wurden etwa der Verein Zukunft für Nepal, die Drachenkinder von Radio 7, das Kinderhaus der AWO, das Segeltaxi oder die Schillerschule, um nur einige zu nennen.