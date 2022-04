Am Samstag ist Tag des Buches: Doch nicht jeder kann ein solches lesen

Wer lesen kann, ist im Vorteil. Nur nicht jeder Mensch ist dazu in der Lage. Häufig sind es Menschen mit kognitiver Behinderung, die weder lesen noch schreiben können. Die Offenen Hilfen der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb bieten deshalb einen Kurs für Menschen mit Beeinträchtigung an. Ziel ist es, den Teilnehmenden zu größerer Selbstständigkeit zu verhelfen.

„Wir fahren mit dem Zug, lesen ganz selbstverständlich ein Bahnhofsschild und wissen, dass wir an dieser Station aussteigen müssen“, sagt Ingrid Gottstein von den Offenen Hilfen. „Viele Menschen mit kognitiver Behinderung können nur leider nicht lesen. Sie wissen oft nicht, in welcher Straße sie wohnen.“ Die Verwaltungsangestellte betreut in ihrer Freizeit den Lese-Rechtschreib-Kurs, der jeden Donnerstag in der Tagesbetreuung in der Gartenstraße Aalen stattfindet. Zusammen mit Alexandra Schill, Erzieherin, diplomierter Legasthenietrainerin und zertifizierter Nachhilfelehrkraft, erarbeitet sie mit sechs Teilnehmenden im Alter zwischen 34 und 66 Jahren Schritt für Schritt das Alphabet.

Die Inhaberin des Mögglinger Nachhilfeinstituts „LearnSolution“ erklärt: „Die Teilnehmenden erfahren die einzelnen Buchstaben mit allen Sinnen, beispielsweise durch Fühlen von Buchstaben aus Chenilledrähten oder selbstgemachten Knetbuchstaben, hören gelernte Buchstaben durch gezielte Hörübungen und sehen Buchstaben auf speziellen Wortbildkarten.“

Das Ziel, bis zum heutigen Tag des Buches am 23. April ein Buch selbstständig lesen zu können, sei sehr hoch gesteckt. Um dies zu erreichen, müssten die Männer und Frauen täglich unterrichtet werden. „Die 90 Minuten einmal in der Woche reichen dafür nicht aus“, so Alexandra Schill. Dennoch machen die Kursteilnehmenden große Fortschritte. Sie erkennen bereits einzelne Wortbilder, die es ihnen erleichtern, den Namen der Straße zu erkennen, in der sie wohnen, oder das Stationsschild auf dem Bahnhof.

„Dass man lesen und schreiben kann, ist wichtig“, sagt die 55-jährige Teilnehmerin Ilona Haist. Mit 66 Jahren die Älteste im Kurs ist Gertrud Mraczny. Sie ist froh, dass sie dabei sein kann. „Ich kann das nachholen, was ich früher verpasst habe“, sagt sie. In ihrer Schulzeit sei sie im Deutschunterricht zum Spielen nach draußen geschickt worden. Graziella Bartoletta, 38 Jahre, verpasst keinen einzigen Kurstermin. Es sei schön, dass sie lesen und schreiben lerne, meint sie und malt mit einem Stift einen Buchstaben nach.

Jede Stunde hat ihren festen Ablauf. Auf spielerische Weise machen sich die Teilnehmenden mit dem Alphabet vertraut. Sie sortieren Wörter aus einer Wörtersammlung aus, die sie bereits gelernt haben. „Suppe“ oder „Tomatensalat“ etwa. Aus Buchstaben, welche sie kennen, formen sie Wörter wie „Mimi“ oder „Otto“. Mit jeder weiteren Stunde vergrößert sich der Wortschatz der Teilnehmenden. Ab April bieten die Offenen Hilfen einen weiteren Kurs an, in dem Zahlen und Uhrzeiten vermittelt werden. Auch dies ist ein wichtiger Baustein, der Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erleichtert.

Das Freizeit-Programm der Offenen Hilfen für Menschen mit Behinderung umfasst neben der Vermittlung von Alltagswissen hauptsächlich kreative Angebote, offene Treffs, Ausflüge und Reisen, die von Fachpersonal und ehrenamtlichen Kräften unterstützt werden. „Zurzeit stehen uns vierzehn ehrenamtliche Männer und Frauen zur Seite“, sagt die Leiterin, Selina Dietel. „Wir suchen permanent weitere ehrenamtlich Engagierte, die Lust und Zeit haben, unsere Freizeitangebote zu begleiten und somit Menschen mit Behinderung Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen zu können.“ Dabei reiche die zeitlich flexible Engagementmöglichkeit von Tagesausflügen, Freizeiten bis hin zu Kursen. Eigene Ideen einzubringen, sei jederzeit willkommen.