Am Samstag ist Tag der E-Mobilität

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frühlingserwachen“ präsentiert der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) am Samstag, 30. April, von 9 bis 16 Uhr den Tag der E-Mobilität auf dem Spritzenhausplatz und in der Spitalstraße. Verschiedene Autohäuser aus der Region stellen dabei ihre neuesten Modelle vor.

Die E-Mobilität ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Reine Elektroautos oder auch Hybridmodelle sind gerade der absolute Trend. Doch oft stehen dabei auch viele offene Fragen im Raum: Passt diese alternative Mobilität zu mir? Welche Voraussetzungen braucht’s dafür oder wie viel Reichweite haben die Modelle? All diese Fragen versuchen die Autohäuser an diesem Tag auf dem Spritzenhausplatz und in der der Spitalstraße zu beantworten. Mit dabei sind das Autocenter W & B sowie die Autohäuser Kummich, D’Onofrio, Bruno Widmann und Bierschneider. „Alle Autohäuser präsentieren zwei Modelle je Marke. Vom kleinen Cityflitzer bis hin zum großen Familienauto ist alles dabei“, verspricht die stellvertretende Citymanagerin Myriam Henninger. Die verschiedenen Modelle laden von 9 bis 16 Uhr zum Probesitzen und Anschauen ein. Ansprechpartner der Autohäuser sind den ganzen Tag vor Ort und vereinbaren auch Termine für eine Probefahrt. Für das leibliche Wohl sorgt der „Summertime Saloon“, der kühle Getränke sowie deftige Flammkuchen anbietet.