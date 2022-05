Am Samstag ist Gesundheitsmarkt

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Frühlingserwachen“ findet in Zusammenarbeit des Innenstadtvereins Aalen City aktiv (ACA) und dem Ganzheitlichen Zentrum der Gesundheit (GZG) am Samstag, 21. Mai, von 10 bis 16 Uhr auf dem Spritzenhausplatz und in der Mittelbachstraße ein Gesundheitsmarkt statt. Unter den Platanen laden an diesem Samstag zahlreiche Stände dazu ein, sich über die Themen Natur und Gesundheit auszutauschen, sich an Mitmachaktionen zu beteiligen und sich durch verschiedene Köstlichkeiten durchzuprobieren. An den drei Ständen des GZG kann man sich über die Themen Mensch, Tier und Pflanze informieren. „Liegestühle und inspirierende Gespräche mit den Gesundheitsakteurem des GZG laden zum Rundum-Wohlfühlen ein“, erzählt Birgit Lutz, Initiatorin vom GZG. Wer gerne mit Ton oder Holz arbeitet, kann sich beim „Waldmobil Ostalb“ seine eigenen Waldtiere aus Ton und Naturmaterialien formen. Auch das Künstlerkollektiv K präsentiert sich mit einem Stand. Hier kann mit Naturfarben in der kleinen „Farbenwerkstatt“ gemalt werden.

Wer mehr über das Einkaufen in Bio-Qualität erfahren möchte, findet am Stand des Unverpackt-Ladens alles rund um das Thema nachhaltige und unverpackte Produkte. An einem weiteren Stand gibt es außerdem alle Informationen zum Konzept „Minuto“, einem Wert-Gutschein, der zur Förderung der Lebensqualität in der Region beitragen soll. An einem Glücksrad mitten unter den Platanen kann jeder Besucher sein Glück versuchen und kleine Geschenke rund um das Thema Gesundheit gewinnen. Mit dabei ist auch Inas Waffelwagen, der während der Veranstaltung Waffeln und Getränken anbietet. Als extra Blickfang dient eine kleine Oldtimer-Ausstellung von der Mittelbachstraße über die Spitalstraße bis zum Spritzenhausplatz, bei der automobile Zeitzeugen bestaunt werden können.