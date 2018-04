Nachdem die Flurputzete verschoben worden war, sammeln nun am Samstag, 14. April, Aalener Bürger achtlos weggeworfenen Unrat im Stadtgebiet. Wer sich spontan an der Reinigungsaktion beteiligen will, kann um 8 Uhr zum Bauhof in die Heinrich-Rieger-Straße kommen. Nach der Putzete gibt es ab 11.30 Uhr im Bauhof noch eine Hocketse für alle Helfer mit kostenlosem Imbiss und Getränken.