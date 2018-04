Am Samstag ist Flurputzete

Nachdem die Flurputzete wetterbedingt verschoben werden musste, hofft Oberbürgermeister Thilo Rentschler, dass sich auch bei dem Nachholtermin viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aalen aktiv an der Flurputzete am kommenden Samstag, 14. April, beteiligen. Selbstverständlich gibt es für die Helfer nach der Putzete ab 11.30 Uhr im Aalener Bauhof in der Heinrich-Rieger-Straße eine Hocketse mit kostenlosem Imbiss und Getränken. Kurzentschlossene können sich auch noch am Samstag um 8 Uhr am Bauhof einfinden.