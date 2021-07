Am Samstag gibt’s im Kaufland die Spritze gegen Corona

Bereits jetzt kann man sich ohne Termin im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Aalen gegen Corona impfen lassen. Diesen Samstag, 17. Juli, bietet das Landratsamt nun einen weiteren Service an: Mobile Impfteams des KIZ werden im Foyer des Aalener Kauflands in der Julius-Bausch-Straße vor Ort sein und Interessierte mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen.

„Der besondere Charme dieses Angebots liegt darin, sich einfach vor oder nach dem Einkauf gegen Corona impfen zu lassen. Und das spontan, ohne Terminvereinbarung und mit nur einer Spritze, denn beim Impfstoff Johnson & Johnson ist keine zweite Impfung nötig“, sagt Landrat Joachim Bläse.

Im Kaufland Aalen steht das Mobile Impfteam, das vom Malteser Hilfsdienst organisiert wird, am Samstag von 10 bis 17 Uhr vor der Gaia-Apotheke. Ein Impfangebot wird es am Samstag auch im Kaufland Schwäbisch Gmünd von 10 bis 17 Uhr geben.

In den letzten zwei Wochen wurden im Aalener Impfzentrum Sonderimpfaktionen sowie an den Beruflichen Schulzentren und an den Hochschulen Aktionen vor Ort durchgeführt. Rund 650 Menschen erhielten im KIZ bei drei Johnson-Aktionen ihre Impfung. An den Schulen beziehungsweise Hochschulen konnten rund 320 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende und Beschäftigte dieser Institutionen erreicht werden. Angeboten wurden zudem Impftermine für das Handwerk und für die Gastronomie, bei denen rund 85 Personen immunisiert wurden. Nächste Woche gibt es in Zusammenarbeit mit der IHK Ostwürttemberg einen zusätzlichen Impftermin für Unternehmen. „Wir müssen am Thema Impfen dran bleiben“, betont der Landrat, denn nur so könne man im Herbst zu einer neuen Normalität zurückkehren.