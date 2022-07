Am Montag ist Jakobimarkt in der Aalener Innenstadt

Am Montag, 11. Juli, findet der traditionelle Jakobimarkt in der Aalener Innenstadt statt.

Viele Markt- und Verkaufsstände laden zum Bummeln, Einkaufen und Erleben ein. In der Gmünder Straße, der Reichsstädter Straße, auf dem Marktplatz sowie im Südlichen Stadtgraben präsentieren Marktkaufleute ihr Angebot.

Zum ersten Mal nach Ausbruch der Corona-Pandemie können wieder alle verfügbaren Standplätze belegt werden. Damit dies auch weiterhin so bleibt, werden die Besucherinnen und Besucher des Marktes um Einhaltung der allgemein bekannten Hygieneregeln gebeten.

Wegen des Markts werden an diesem Tag ab 6 Uhr morgens die Gmünder Straße (ab Westlicher Stadtgraben), die Reichsstädter Straße, der Südliche und der Östliche Stadtgraben sowie der Marktplatz für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Im Südlichen und Östlichen Stadtgraben müssen parkende Fahrzeuge bis 6 Uhr entfernt sein. Die Einbahnregelung in der Rittergasse wird aufgehoben. Die Innenstadt ist für Anlieger nur über die Straße An der Stadtkirche anfahrbar.