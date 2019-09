Am Mittwoch fängt die Schule an

Nach den Sommerferien beginnt in dieser Woche mit dem ersten Unterrichtstag am Mittwoch, 11. September, das neue Schuljahr 2019/2020. Die folgende Übersicht listet die Termine und Zeiten zum Schulbeginn an den Schulen in Aalen auf.

Zur Eröffnung des neuen Schuljahres findet in der Kernstadt am Mittwoch um 8 Uhr in der evangelischen Stadtkirche ein zentraler ökumenischer Gottesdienst statt.

- Grauleshofschule: Mittwoch, 11. September, 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Freitag, 13. September, 9 Uhr Einschulungsgottesdienst der Erstklässler in Sankt Elisabeth, 10 Uhr Schulaufnahmefeier.

- Greutschule: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Salvatorkirche für die Klassen 2 bis 4, 9 Uhr Unterrichtsbeginn. Freitag, 13. September, 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Salvatorkirche für die Klassen 1 und die Grundschulförderklasse, 10 Uhr Schulaufnahmefeier im Foyer der Ulrich-Pfeifle-Halle.

- Langertschule: Mittwoch, 11. September, 9 Uhr Gottesdienst in Sankt Augustinus mit anschließendem Unterrichtsbeginn. Freitag, 13. September, 14 Uhr Einschulungsgottesdienst für Klasse 1 in Sankt Augustinus mit anschließender Einschulungsfeier in der Schule.

- Kappelbergschule Hofen: Mittwoch, 11. September, 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4, 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in Sankt Georg Hofen, 12.15 Uhr Unterrichtsende, 15.30 Uhr Ende des Ganztagsunterrichts. Freitag, 13. September, 9.30 Uhr Einschulungsgottesdienst der Klassen 1 in Sankt Georg, 10.30 Uhr Schulaufnahmefeier in der Glück-Auf-Halle.

- Rombachschule Unterrombach: Mittwoch, 11. September, 8.35 bis 12.10 Uhr Unterricht für die Klassen 2 bis 4, 11.15 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Christuskirche in Unterrombach für die Klassen 2 bis 4. Freitag, 13. September, 8.30 Uhr Einschulungsgottesdienst in der Christuskirche, 9.30 Uhr Einschulungsfeier im Bonhoefferhaus in Unterrombach.

- Waldorfschule: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr Schulbeginn für die Klassen 2 bis 13. Montag, 15. September, 10 Uhr Einschulungsfeier für die neue Klasse 1.

- Schwarzfeldschule Dewangen: Mittwoch, 11. September, 9 Uhr Schulgottesdienst in der Kirche Mariä Himmelfahrt für die Klassen 2 bis 4, 9.45 Uhr Unterrichtsbeginn. Freitag, 13. September, 9 Uhr Schulaufnahmefeier in der Wellandhalle, 11.15 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst für Klasse 1 in der Kirche Mariä Himmelfahrt.

- Gartenschule Ebnat: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4. Freitag, 13. September, 10 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst für Klasse 1 in der Kirche, anschließend erste Unterrichtsstunde und Bewirtung der Eltern und Verwandten.

- Grundschule Waldhausen: Mittwoch, 11. September, 8.15 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4, 11.50 Uhr Unterrichtsende, 13.30 Uhr Ende der verlässlichen Grundschule. Freitag, 13. September, 9.30 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst in der Kirche mit anschließender Einschulungsfeier.

- Gemeinschaftsschule Welland: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Bonifatiuskirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn für fie Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10, 10.30 Uhr, Aufnahmefeier der Fünftklässler im Weststadtzentrum. Freitag, 13. September, 9.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst für die Klassen 1 in der Bonifatiuskirche, 10.30 Uhr Einschulungsfeier im Weststadtzentrum.

- Hermann-Hesse-Schule: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr Möglichkeit zum Besuch des Gottesdienstes in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10. Freitag, 13. September, 10 Uhr Einschulungsfeier der Erstklässler.

- Schillerschule: Mittwoch, 11. September, 9 bis 12.05 Uhr Unterricht für die Klassen 2 bis 4 und 5 bis 10, Ganztagesbetreuung von 6.45 Uhr bis Unterrichtsbeginn. Freitag, 13. September, 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Marienkirche, 10 Uhr Einschulung der Klasse 1 in der Max-Eyth-Turnhalle.

- Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr Unterrichtsbeginn in der Aula für die Klassen 2 bis 4. Freitag, 13. September, 13.30 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst für Klasse 1 in der katholischen Kirche mit anschließender Einschulungsfeier in der Festhalle.

- Realschule Galgenberg: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn Klassen für die Klassen 6 bis 10. Donnerstag, 12. September, 10 Uhr Aufnahmefeier für die Klassen 5.

- Uhland-Realschule: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Schulbeginn für die Klassen 6 bis 10. Donnerstag, 12. September, 9.30 Uhr Aufnahmefeier für die Klassen 5 in der Aula.

- Kocherburgschule Unterkochen: Mittwoch, 11. September, 8.30 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 4 und 6 bis 10. Donnerstag, 12. September, 9.45 Uhr Aufnahmefeier der Klassen 5 in der Aula. Freitag, 13. September, 7.40 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Wallfahrtskirche für die Klassen 5 bis 10 und um 9 Uhr für die Klassen 1 bis 4, 9.45 Uhr Einschulungsfeier in der Grundschule.

- Weitbrechtschule Wasseralfingen: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in Sankt Stephanus für die Klassen 5 bis 9, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Magdalenenkirche für die Klassen 2 bis 4, 9.00 Uhr Unterrichtsbeginn für die Klassen 2 bis 9. Freitag, 13. September, 9.45 Uhr Einschulungsfeier der Klasse 1 in der Weitbrechtschule.

- Braunenbergschule Wasseralfingen: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Magdalenenkirche für die Klassen 2 bis 4, 9 Uhr Unterrichtsbeginn. Montag, 16. September, 9 Uhr Einschulungsgottesdienst in Sankt Stephanus, 10 Uhr Einschulungsfeier in der Spieselhalle.

- Karl-Kessler-Schule Wasseralfingen: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Magdalenenkirche für die Klassen 2 bis 4 und in Sankt Stephanunskirche für die Klassen 6 bis 10, 9 Uhr: Unterrichtsbeginn. Donnerstag, 12. September, 9.45 Uhr Begrüßung der neuen Fünftklässler in der Aula (Gebäude A), anschließend Unterricht bis 12.10 Uhr. 14 Uhr ökumenischer Einschulungsgottesdienst für die neuen Erstklässler in Sankt Stephanus, 15 Uhr: Aufnahmefeier in der Aula (Gebäude A).

- Theodor-Heuss-Gymnasium: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn der Klassen 6 bis Kursstufe 2, 9.30 Uhr Einschulung der fünften Klassen.

- Schubart-Gymnasium: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche, 9 Uhr Unterrichtsbeginn der Klassen 6 bis Kursstufe 2. Donnerstag, 12. September, 9.30 Uhr Einschulung der fünften Klassen in der Aula.

- Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr ökumenenischer Gottesdienst in Sankt Stephanus, 9 Uhr Unterrichtsbeginn der Klassen 6 bis Kursstufe 2. Donnerstag, 12. September, 10 Uhr Begrüßung der Fünftklässler im Foyer.

- Schloss-Schule-Wasseralfingen: Mittwoch, 11. September, 8 Uhr Unterrichtsbeginn. Freitag, 13. September, 14.30 Uhr Einschulung der Erstklässler.