Am Marktplatz spritzt wieder der Kies

Am vergangenen Samstag ist es soweit gewesen. Am Marktplatz in Ellwangen ist die Pétanque-Bahn offiziell eingeweiht worden. Den Anfang machte ein Doubletten-Duell zwischen der Stadt Ellwangen und dem Pétanque Club Kugelhupf Ellwangen.

In einer Doublette spielen zwei Mannschaften mit jeweils zwei Spielern gegeneinander. Bei dieser Zeremonie trafen Rudolf Salenbauch (Präsident) und Wolfgang Kirsch (Vize-Präsident) auf Volker Grab (Bürgermeister) und Thomas Steidle (Ordnungsamtsleiter). Zur Eröffnung der Bahn am Marktplatz spielte man bereits 2016 die erste Partie. Das erste Spiel gewann die Stadt mit demselben Team sensationell mit 13:8.

Die Revanche fand viele Zuschauer, die gespannt das lebhafte Spiel verfolgten. Salenbauch und Kirsch konnten sich durch gute Leistungen bereits früh absetzen und führten mit 7:0. Das städtische Team glaubte allerdings an sich und kämpfte sich Punkt für Punkt zurück, so dass es doch noch eine spannende Partie wurde.

Das Team des „Kugelhupf“ konnte seinem Favoriten-Status dennoch gerecht werden und gewann das Spiel mit einem denkbar knappen Fotofinish mit 13:12. Im Anschluss wurde das Boulodrom bis in den Abend hinein durch die Mitglieder des Pétanque Clubs bespielt.

Die Fanny, die der PC Kugelhupf Ellwangen selbst hergestellt hat, kam somit nicht zum Einsatz. Mit der „Fanny“ ist ein Hintern einer Dame gemeint, die der Verlierer bei einer Niederlage (0:13) küssen muss. Dieses Kunstwerk blieb an diesem Tag ungeküsst.

Die Legende der Fanny

Zur Legende der „Fanny“: Ein Bürgermeister in Südfrankreich wettete mit ein paar Pétanque Spielern, dass er nicht zu Null verlieren würde. Wenn er zu Null verlieren würde müsse er das Hinterteil der Bedienung einer nahegelegenen Bar namens „Fanny“, vor aller Öffentlichkeit küssen. Dies geschah und er löste seine Wettschulden ein. Seit diesem Zeitpunkt gibt es diesen Hintern auf so gut wie jedem Boulodrom zu sehen. Üblich ist es, dass der Gewinner dem Verlierer dafür einen Pastis (französisches Nationalgetränk) bezahlt.

Der Pétanque-Sport in Ellwangen wie generell in Deutschland und auf der Welt findet immer mehr Zuspruch, gerade weil er auch jung und alt vereint. Der Pétanque Club in Ellwangen merkt das an den steigenden Mitgliederzahlen. Mittlerweile hat der 2013 gegründete Verein 53 Mitglieder. Der PC Kugelhupf hat eine Ligamannschaft, die in der Landesliga Nordwürttemberg spielt.

Im vergangenen Jahr erreichte die Landesliga-Mannschaft den vierten Platz der Landesliga Nord-Württemberg. Für dieses Jahr war der Aufstieg in die Oberliga angedacht. Doch durch das Corona-Virus entfiel die komplette Ligasaison, die über den Sommer in vier Ligaspieltagen stattgefunden hätte. Der Aufstieg wird somit vom Pétanque Club Ellwangen erst nächstes Jahr angestrebt. Der Club spielt bei entsprechendem Wetter fast täglich an der Pétanque-Bahn am Marktplatz.

Montagabends wird am Schießwasen zwischen Wertstoffhof und dem Hallenbad gespielt. Interessierte dürfen jederzeit mitspielen.