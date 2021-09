Am Freitag legt Frederick Brütting los

Ins Amt gewählt ist er bereits, im Amt ist er allerdings noch nicht. Und nach wie vor ist er auf der Suche nach einem kleinen Häuschen in Aalen. Die Rede ist von Aalens neuem Oberbürgermeister Frederick Brütting. Am Donnerstag hat er nach zehn Jahren seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister in Heubach, am Freitag tritt er seinen Dienst als OB im Aalener Rathaus an. Offiziell in sein Amt eingesetzt wird der 37-Jährige am 5. Oktober.

Der monatelange, kräftezehrende Wahlkampf um den Posten des Aalener Stadtoberhaupts ist für Brütting vergessen. In seinem Urlaub, den er im August mit seiner Frau Yeliz und seinem sechsjährigen Sohn Ilyas in der Toskana und in Franken verbracht hat, hatte er Zeit zum Durchatmen und Zeit, die OB-Wahl sacken zu lassen.

Nach der kurzen Verschnaufpause ging es dann aber wieder ans Eingemachte. Als Bürgermeister in Heubach habe er noch viele Dinge aufarbeiten müssen, um die Zeit in der Stadt unterm Rosenstein ohne Bürgermeister vorzubereiten. Gewählt wird sein Nachfolger am 17. Oktober. Auch die Haushaltsplanberatungen habe er in die Wege geleitet und sei zudem Ansprechpartner für die Bewerber für seinen Posten gewesen.

Parallel dazu bereitete er sich in den vergangenen Wochen intensiv auf sein Amt als künftiges Stadtoberhaupt von Aalen vor. Diesbezüglich habe er Themen, die im Rahmen des Wahlkampfs an ihn von den Bürgern herangetragen worden sind, aufgearbeitet und zusammengetragen.

Mehrere Gespräche habe er auch mit den beiden Dezernenten, dem Ersten Bürgermeister Wolfgang Steidle und Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, geführt. Überdies habe es Treffen mit den beiden Geschäftsführern der städtischen Wohnungsbau und den Stadtwerken, Robert Ihl und Christoph Trautmann, gegeben. Eingebunden gewesen sei er auch in Gespräche mit der Kämmerin Daniela Faußner, in denen es um die anstehenden Haushaltsplanberatungen im Gemeinderat ging.

Einen intensiven Dialog habe er auch mit den Fraktionsvorsitzenden im Stadtparlament gepflegt und dieser sei durchweg positiv gewesen. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, sagt Brütting, der in den Gesprächen auch deutlich angesprochen habe, dass er einiges ändern möchte.

So habe er vor, Sitzungen anders zu gestalten und diese nicht mehr unnötig in die Länge zu ziehen. Angst vor dem als „berühmt berüchtigt“ bezeichneten Gemeinderat und einigen Stadträten, die seinem Vorgänger Thilo Rentschler das Leben mitunter schwer gemacht haben, hat Brütting nicht. Ihm sei es allerdings wichtig, immer das Wohl von Aalen und der Bürger im Blick zu haben und auch bei strittigen Themen sachlich zu diskutieren.

Strittig auch in der Bürgerschaft sei für ihn nach wie vor das Thema Fußgängersteg zum Stadtoval. Er selbst sei dagegen und nach wie vor der Meinung, dass Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stehen. Letztlich entscheidet jedoch der Gemeinderat am Donnerstag in seiner Sitzung, ob dafür 9,3 Millionen Euro investiert werden sollen. Er selbst werde auch an der Sitzung teilnehmen und hofft, die Chance zu bekommen, seinen Standpunkt klar zu machen.

Viele der Stadträte kennt Brütting noch aus der Zeit, als er von 2009 bis 2011 selbst Teil des Gemeinderats und Mitglied der SPD-Fraktion war. Für so manchen Stadtrat wie Albrecht Schmid (SPD) wird er trotz seiner verantwortungsvollen Position als Aalener OB immer der Frederick bleiben.

Stadtrat und Lehrer des neuen OB

Das hat auch seinen Grund. Immerhin war Schmid am Theodor-Heuss-Gymnasium der Philosophielehrer von Brütting. Hier machte dieser 2003 sein Abitur und er beschreibt im Nachhinein das Verhältnis zu seinem Lehrer als locker und fair. So soll es seiner Ansicht nach auch auf kommunalpolitischer Ebene laufen.

Schulische Bande verbinden Brütting indirekt auch mit Bernhard Ritter, Stadtrat der Freien Wähler. Als dieser noch Lehrer und Schulleiter an der Hofherrnschule war, war seine Frau Yeliz, die Lehrerin am Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasium ist, eine seiner Schülerinnen.

Apropos Schule. Eingeschult worden ist nach den Sommerferien auch Brüttings sechsjähriger Sohn Ilyas. Allerdings nicht in Aalen, sondern in Heubach. Denn nach wie vor ist das OB-Ehepaar in Aalen auf der Suche nach einem kleinen Häusle mit Garten.

„Am liebsten würden wir in der Kernstadt leben“, sagt Brütting. Und dann möchte er als begeisterter Judoka, der den schwarzen Gürtel trägt, sofort beim Postsportverein eintreten. Bis die Familie allerdings etwas Passendes gefunden hat, werde er täglich von Heubach nach Aalen pendeln.

Familiäres Umfeld in Aalen

Der Abschied von der Stadt am Rosenstein, in der die Familie Wurzeln geschlagen und viele Freunde gefunden habe, falle allen schwer. Auf der anderen Seite freuten sich die Brüttings nach Aalen zurückzukehren. Wo sowohl die Großeltern des künftigen OB als auch dessen Schwiegereltern leben. Die Eltern des künftigen Stadtoberhaupts leben indessen nach wie vor in Neresheim, wo der 37-Jährige auch aufgewachsen ist.

In den vergangenen Wochen das Rathaus zu betreten, das er aus seiner Zeit als Stadtrat und als Referendar kennt, sei ein komisches Gefühl gewesen, sagt der Diplom-Jurist, der nach seinem Studium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Öffentliches Wirtschaftsrecht, Infrastruktur und Umwelt an der Universität Tübingen unter anderem am Ellwanger Landgericht und als Regierungsrat im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg tätig war.

Ich werde die nächsten acht Jahre für Aalen und die Bürger da sein. Frederick Brütting

Dieses mulmige Bauchgefühl werde sich am Freitag allerdings ändern. Denn dann ist er nicht mehr nur Besucher, sondern OB von Aalen. Übergabegespräche mit seinem Vorgänger Thilo Rentschler hätten bereits stattgefunden.

Am Freitag wird Brütting auch sein OB-Büro im ersten Stock des Rathauses beziehen. Wie er sich dieses einrichten wird, weiß er noch nicht. Auf jeden Fall wolle er einen Stehschreibtisch haben. Im Vorzimmer soll zunächst personell alles beim Alten bleiben. Änderungen könne es hingegen im persönlichen Referat des OB geben, kündigt Brütting an.

Ihm sei bewusst, dass die Erwartungen an seine Person groß und Veränderungen gewünscht sind. „Ich kann aber nicht von einem Tag auf den anderen alles anders machen, sondern muss Stück für Stück Dinge ändern, die notwendig sind.“ Vor dem Amt als OB habe er Respekt und Demut.

Auch angesichts der Größe der Kreisstadt mit ihren Stadtbezirken und dem großen Apparat der Stadtverwaltung, der mit Heubach nicht zu vergleichen sei. Eine große Herausforderung seien auch die Aufgaben im Bereich der Bildung mit der Sanierung und Digitalisierung der Schulen. „Und auch mit Blick auf den Klimaschutz haben wir keine Zeit mehr.“

Dass er künftig mit zwei Mitbewerbern im Kampf um den OB-Posten zusammenarbeiten muss, sei kein Problem. Gemeint sind Matthias Müller, Mitarbeiter beim Gemeindevollzugsdienst der Stadt, und der Stadtrat Marcus Waidmann. „Mit der Wahlentscheidung sei alles auf Null gesetzt.

Überdies sei der Wahlkampf fair über die Bühne gegangen. Insofern hege ich keinen Groll gegen meine Mitbewerber.“ Auch die Befürchtung mancher Bürger, das Amt des Aalener OB vor Ende der regulären Amtszeit hinzuwerfen, kann Brütting ihnen nehmen. „Ich werde die nächsten acht Jahre für Aalen und die Bürger da sein.“

Nach 8 Jahren, also nur einer Amtszeit, hat sich der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler dazu entschieden sich nicht erneut zur Wahl aufzustellen.