Am Freitag ist Nachtumzug in Waldhausen

Am Freitag sind in Waldhasien die Narren los: Am Nachtumzug nehmen 1200 Aktive aus 40 Vereinen mit ihren Untergruppen teil. Sie werden ab 18.59 Uhr den vielen Zuschauern am Straßenrand ein großes Spektakel bieten.

Damit das Wetter der Narrenzunft nicht wie vor zwei Jahren, als der Nachtumzug wegen Sturms, Schneefall und drohenden Blitzeises in letzter Minute abgesagt werden musste, einen dicken Strich durch die Rechnung machen kann, hat sie vorgesorgt. Statt eines großen Festzeltes, dessen Standfestigkeit seinerzeit der starke Wind infrage gestellt hatte, sind auf dem Festplatz mehrere kleine Zelte aufgestellt. Dort wird im Anschluss an den närrischen Umzug kräftig gefeiert. Dieser sammelt sich in der Albstraße bei der „Alten Linde“ und zieht dann über die Achalm-, die Deutschorden-, die Nikolaus- und die Hochmeisterstraße zum Festplatz.