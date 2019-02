Am Finaltag hellwach

Aalen (an) - Einen großen Erfolg haben die Hockeyspielerinnen der Mädchen A des HC Suebia Aalen erreicht. Am abschließende Finalspieltag konnten sie alle Spiele gewinnen und sich somit zum Meister in der Oberliga Baden-Württemberg krönen.

Im ersten Spiel trafen die Aalener Mädchen auf den HC Ludwigsburg II. Zur Halbzeit stand es 0:0. Danach konnten die Aalener allerdings den wichtigen Führungstreffer erzielen. Kurz danach gelang gar das 2:0. In der Schlussminute verwandelten die Ludwigsburgerinnen eine Strafecke zum 2:1, was aber am Aalener Sieg nichts mehr ändern konnte.

Schlechter Start

In der zweiten Partie traf das Team auf den Mannheimer HC II. Gleich zu Spielbeginn bekam Mannheim eine Strafecke zugesprochen, die sie zum 1:0 verwandeln konnte. Den Aalener Mädchen war zunächst der Respekt vor den Gegnerinnen anzumerken. Aber durch Einsatz, Zusammenspiel und Teamwork konnten sie diesen schnell ablegen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang ihnen dann der Ausgleich. Es folgte die 2:1-Führung und schließlich das entscheidende 3:1. Das Halbfinale war damit danke einer hervorragenden Mannschaftsleistung geschafft.

Im Halbfinale standen ihnen nun die Hockey-Mädchen des SV Böblingen gegenüber. Die Aalener Abwehr stand gut und die Offensivabteilung konnte ein ums andere mal den Ball bereits in der gegnerischen Hälfte abfangen und anschließend gefährliche Angriffe einleiten. Mitte der ersten Halbzeit gelang dann auch das 1:0 und gleich zu Beginn der zweiten Hälfte das entscheidende 2:0. Das Finale war erreicht. Im Spiel um den Meisterwimpel traf das Aalener Team nun auf die Mädchen des HC Heidelberg II , der sein Halbfinalspiel gegen den HC Ludwigsburg II im Penaltyschießen knapp gewonnen hatte. Die Aalener Mädchen starteten hochmotiviert und so gelang nach einer starken Vorlage das 1:0. Kurz danach – nach einer Traumkombination – das 2:0. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit begann die Sturm- und Drangphase der Heidelbergerinnen, die die Aalenerinnen aber gut überstanden. Durch die Offensivaktionen der Heidelberger, taten sich gute Konterchancen auf, die Aalen gnadenlos zum 3:0 und 4:0 ausnutzen konnte - was gleichzeitig den Sieg bedeutete.