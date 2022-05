Am Ende ein Arbeitssieg für Essingen

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat in seinem vorletzten Heimspiel Schlusslicht und Absteiger VfB Neckarrems empfangen. Wer nun ein Schützenfest erwartet hatte, der sah sich schnell getäuscht, die Neckarremser waren nicht angetreten, um weitere Punkte zu lassen, spelten ordentlich mit und beim TSV lief nicht alles nach Plan. Es sollte für die Mannschaft von Simon Köpf am Ende jedoch noch zu einem 1:0-Sieg reichen. „Das war heute wirklich viel Arbeit und wenig spielerischer Glanz“, sagte auch der TSV-Trainer nach dem Schlusspfiff.

Bevor der Unparteiische die Partie anpfiff, verabschiedete der Verein Bastian Joas und Jonas Gebauer, die in der kommenden Saison nicht mehr das blau-weiße Trikot überstreifen werden. Gebauer durfte dann auch ins Tor und trug zudem die Kapitänsbinde. Seinen ersten Startelfeinsatz feierte auch Moritz Müller.

Nach einem Freistoß von Felix Nierichlo köpfte Niklas Groiß nur knapp neben das Gehäuse (3. Minute). Nach einer Flanke von Erman Kilic bekam Joas nicht genug Wucht hinter seinen Kopfball, das Leder wurde zur sicheren Beute für den VfB-Schlussmann (15.). Defensiv stand der TSV in der ersten Halbzeit ordentlich, nach vorne aber fehlten gänzlich die Ideen. Ein abgefälschter Schuss von Atmir Krasniqi, der etwas Probleme bereitete (32.) – und das war es schon im ersten Durchgang.

Im zweiten Durchgang ging es dann schnell rund. Nierichlo bediente in der Mitte Joas, der aus kurzer Distanz am Neckarremser Schlussmann scheiterte, den Nachschuss blockte schließlich ein Abwehrspieler (47.).

Wohl jeder Essinger hätte Joas seinen Treffer in seinem letzten Heimspiel gegönnt, doch daraus wurde nichts. Vier Minuten später aber brachen auch die Gäste mit einem langen Ball recht leicht durch. Mardoche Calamba lief auf Gebauer zu verzog jedoch. Der Ball blieb beim VfB, den Nachschuss parierte Gebauer (51.). Es war kein Spiel für Fußballästheten, nur wenige Highlights gab es für die knapp 100 Zuschauer.

Noch einmal passten die Essinger in der Abwehr nicht auf, wurden wieder mit einem langen Ball düpiert (Köpf: „Die Rückwärtsbewegung war heute katastrophal.“). Bei der Hereingabe aber war Gebauer erneut auf dem Posten (67.). Einen lichten Moment gab es schließlich aber noch – und der sollte spielentscheidend sein. Über die linke Seite rollte ein Angriff, der Ball landete bei Yusuf-Serdar Coban, der per Hacke Dean Melo bediente. Dieser führte den Ball parallel zu Sechzehner, zog ab und traf zum erlösenden 1:0 für den TSV Essingen (71.). An diesem Nachmittag reichte der Köpf-Elf diese eine gute Aktion, denn danach passierte nicht mehr viel. Köpf, der seiner Mannschaft nach der Partie kein gutes Spiel attestierte, nicht um den heißen Brei herumredete, sagte aber auch: „Für so einen Sieg gibt es auch nicht mehr der weniger als drei Punkte – und die haben wir geholt.“ Da hat er Recht und diese drei Punkte festigen den fünften Platz im Klassement. Netter Nebeneffekt.