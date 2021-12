Am Dienstag starten die Impfungen für Kinder

Ab dem kommenden Dienstag, 21. Dezember, wird in den Ambulanzen der Kinderkliniken am Ostalb-Klinikum Aalen und am Stauferklinikum Mutlangen mit dem Impfen von Fünf- bis Elfjährigen begonnen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Impfung erfolgt ausschließlich nach Terminvergabe.

„Wir haben uns für die Einrichtung der ,Impfpünktchen’ an den Kliniken entschieden, weil wir dort geeignete Räumlichkeiten mit Wartebereichen anbieten können“, sagt Landrat Joachim Bläse. Außerdem brauche es bei der Impfung von Kindern eine besondere Sensibilität und wir gehen davon aus, dass auch ein spezifischer Beratungsbedarf besteht“, so Bläse.

Das sind die Öffnungszeiten

Geöffnet sind die „Impfpünktchen“ zu folgenden Zeiten:

Ostalb-Klinikum Aalen: Montag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr

Stauferklinikum Mutlangen: Montag geschlossen; Dienstag 10 bis 15 Uhr; Mittwoch 13 bis 18 Uhr; Donnerstag 10 bis 15 Uhr; Freitag 14 bis 18 Uhr; Samstag 10 bis 15 Uhr; Sonntag 10 bis 15 Uhr.

Am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar bleiben die „Impfpünktchen“ geschlossen. Am 6. Januar ist geöffnet.

Nur eine Begleitperson

Die Kinder dürfen aufgrund der Corona-Pandemie nur von einer Person, nämlich einem Sorgeberechtigten, begleitet werden. Die schriftliche Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten (Unterschrift auf Aufklärungsmerkblatt und Einwilligungsbogen Anamnese) ist jedoch erforderlich. Das Aufklärungsmerkblatt und der Anamnesebogen stehen auf der Internetseite über einen Link zur Verfügung und sollten bereits zu Hause ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben zum Impfen mitgebracht werden. Soweit vorhanden, muss auch der Impfpass mitgebracht werden.

Benötigt werden zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen mit dem von Biontech speziell auf die Bedürfnisse von Kindern angepassten Impfstoff.

Die Impfstützpunkte in Aalen und Schwäbisch Gmünd sowie in Bopfingen und Ellwangen laufen wie bisher weiter. Alle Impfangebote für Zwölfjährige und Ältere dort und bei Pop-up-Impfungen in den Gemeinden werden laufend auf www.ostalbkreis.de im Impfkalender veröffentlicht. Dort sind auch bereits Termine für 2022 eingestellt.

Laut Bläse werde es allerdings in der Woche vor Weihnachten zu einer Knappheit bei Biontech kommen. „Leider erhalten wir für die genannte Woche nur insgesamt 450 Impfdosen Biontech, die den Zwölf- bis 29-Jährigen vorbehalten sind. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, mehr von diesem Impfstoff zu erhalten und hoffen, dass wir die Zeit bis zur nächsten Lieferung überbrücken können“, so der Landrat. Bläse macht deshalb darauf aufmerksam, dass es insbesondere beim Boostern für über 30-Jährige keine Impfstoffwahl gebe.