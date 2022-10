Am Bildungscampus Braunenberg steht der Rohbau

Nach einem Jahr Bauzeit steht am Bildungscampus Braunenberg der Rohbau für die neue Kindertagesstätte. Auch die Verbindungen zu den bestehenden Gebäuden sind geschaffen, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Mit den Mitarbeitern der Firma Hans Fuchs habe die Schule ein verlässliches und verantwortungsvolles Team auf dem Gelände gehabt, welchem die Sicherheit der Kinder genauso am Herzen gelegen habe wie der Schulleitung und der gesamten Schulgemeinschaft. Die Rektorin der Braunenbergschule, Nadia Feiler, und Ortsvorsteherin Andrea Hatam bedankten sich beim Bautrupp mit einer herzhaften Brotzeit für die gute Zusammenarbeit.