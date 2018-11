Am Alten Kirchplatz in Aalen eröffnet demnächst ein neues Lokal

Die Gastro-Szene in Aalen boomt weiter. Nach etlichen Neueröffnungen in der vergangenen Zeit steht wieder ein gastroaffiner Geschäftsmann in den Startlöchern. Der gebürtige Aalener Peter Baur will am 6. Dezember in den Räumlichkeiten am Alten Kirchplatz 4 die Bar „Luther – Café Weinheimat“ eröffnen.

Das denkmalgeschützte Gebäude gegenüber der Stadtkirche hat Peter Baur im Jahr 2007 von der Familie Mallwitz erworben. Bis zum 31. Oktober war hier im Erdgeschoss der Blumenladen von Elke Fritz untergebracht. Nach dem Auszug der Inhaberin aus gesundheitlichen Gründen will der in München lebende, selbstständige Fotograf, dessen Schwester in Aalen nach wie vor das Familiengeschäft Foto Baur betreibt, hier seinen Traum von einer gehobenen Wein- und Cafébar verwirklichen. „Denn so etwas fehlt in Aalen“, sagt Baur. Der Wahlmünchner wird als Inhaber der Gastronomie fungieren und in der Anfangszeit, bis die Bar angelaufen ist, auch hinter der Theke stehen. Betreiben werden das Lokal allerdings zwei Geschäftsführer. Der Schwerpunkt der neuen Bar, die im Innern über 30 Sitzplätze und im Freien über 20 Sitzplätze verfügt, liegt auf Kaffee und Wein. Bier und Cocktails werde es nicht geben, sagt Baur. Und auch die Speisekarte werde klein, aber fein ausfallen.

Neben einer gepflegten Trinkkultur legt er auch Wert auf anspruchsvolle Veranstaltungen. Neben Abenden zu politischen und künstlerischen Themen soll einmal im Monat ein Kommunikationscafé mit Coaches aus München stattfinden, mit denen sich die Gäste etwa über Lebensfragen unterhalten können. Zu diesen zählt die Lebensgefährtin von Peter Baur, Katrin Klug.