Am Wochenende hat es in den verschiedenen Tischtennisligen wieder spannenden Spiele gegeben.

TSV Untergröningen - TTV Ettlingen 1:8. Eine unerwartet deutliche 1:8 Heimniederlage gegen den TTV Ettlingen besiegelt das Schicksal des TSV Untergröningen in der Damen Oberliga Baden-Württemberg. Der Abstieg ist zwar theoretisch noch abzuwenden – aber zwischen Theorie und Praxis liegen wie so oft im Leben Welten. Vor über 60 Zuschauern mussten die TSVlerinnen am Ende die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Doppel: Nina Feil / Laura Henninger (1), Miriam Kuhnle / Cristina Krauß. Einzel: Miriam Kuhnle, Nina Feil, Laura Henninger, Cristina Krauß

Untergröningen II - VfL Dettenhausen 8:0. Im ersten Spiel des neuen Jahres begrüßten die Damen II des TSV Untergröningen die Gäste vom VfL Dettenhausen. Ein Sieg gegen die auf den Abstiegsrängen stehenden Gäste war wichtig für das TSV-Quartett um nicht selbst auf die Nähe derselben zurückzufallen. Dies gelang bravurös – auch dank Rückkehrerin Anja Reiner, die sich nach über zwei Monaten Verletzungspause wieder das TSV-Dress überstreifen konnte. TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Cristina Krauß/Anja Reiner (1), Petra Henninger/Corinna Engel (1). Einzel: Cristina Krauß (2), Petra Henninger (2), Corinna Engel (1), Anja Reiner (1).

Herren Landesklasse: SSV Ulm - TSG Hofhernweiler 8:8. Die Punkte für Hofherrnweiler holten Daniel Eng/Harald Göhringer, Jarkas (2), Kistner (2), Leinmüller und Göhringer (2).

Herren Bezirksliga: DJK Ellwangen - SV Waldhausen 7:9. Punkte für Waldhausen: Ganter/Ganter(2), Krautscheid, Ganter S., Prochaska(2), Baier, Ganter N. und Nuding.

TTC Neunstadt - VfL Gerstetten 3:9. So konnte nur die gegnerische Nummer eins, Matthias Schmidt, wie schon in der Vorrunde im Einzel gegen Klein und Höfle wie im Doppel mit Nass für Neunstadt gegen Höfle/Böhler punkten. Die Doppel (Siege durch Klein/Pusch und Geiger/Wörner) und die beiden anderen Paarkreuze dominierte der VfL. Pusch im mittleren und Wörner im hinteren Paarkreuz gewannen deutlich, während Böhler und Geiger am Rand einer Niederlage standen und Matchbälle abzuwehren hatten.

TSG Giengen– SC Unterschneidheim 9:3. Für Giengen siegten R.Fetzer/Grässle, Konstantinidis/Rancov, Friesen/Saposchkow, Konstantinidis(2), Saposchkow, Friesen, Grässle und Rancov. Bei Unterschneidheim punkteten Braun, Freißmann und Hauber.

TSV Unterkochen III - VfL Gerstetten II 7:9. Die Punkte für den VfL erzielten Härer/Baur (2), Bartha (2), Baur (2), Zopp, Glombik und Grüninger. Die Spiele für Unterkochen gewannen Abele/Benz und Thome/Kniel im Doppel und Dietel, Benz, Mager (2) und Abele im Einzel.

Mädchen U 18 – Verbandsklasse: TSV Untergröningen - TTC Lossburg-Rodt 6:0. Absage Gast.

Jungen U 18 – Landesklasse: TSV Untergröningen - SV Neresheim II 6:1. TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Felix Müller/Marvin Fischer (1), Yeliz Kocbinar/Sascha Wolf (1). Einzel: Felix Müller (2), Yeliz Kocbinar (1), Sascha Wolf (1), Marvin Fischer. SV Neresheim (Punkte): Doppel: Sebastian Winkler/Marcel Bahmann, Manuel Fritz / Tobias Schaaf. Einzel: Sebastian Winkler, Manuel Fritz, Marcel Bahmann (1), Tobias Schaaf.