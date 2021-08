Am 9. August macht der Tour-Bus an der VR-Bank Ostalb in Aalen Halt.

Am 9. August macht ein besonderer Tour-Bus in Aalen Halt. Mit an Bord: Tickets für fünf Open-Air-Konzerte der Fantastischen Vier. Sie bilden den Höhepunkt einer groß angelegten Aktion der Volksbanken Raiffeisenbanken und der deutschen Kult-Band. Deutschlandweit sind Macher, Fans und Hoffnungsträger dazu aufgerufen zu teilen, was sie nach vorne schauen lässt, und zu mehr Zuversicht zu inspirieren. In Aalen haben alle am 9. August die Chance, von 11.30 bis 16 Uhr an der Hauptstelle der VR-Bank Ostalb, Wilhelm-Zapfstraße 2 in Aalen, ihre Zuversichtsbotschaften direkt im „Ticket-Bus“ aufzunehmen und zweimal je zwei Tickets für eines der fünf Konzerte unter dem Titel „Morgen kann kommen“, zu gewinnen.