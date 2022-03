Am 9. April sind die Königsbronner Gespräche

Am Samstag, 9. April, findet ab 9.30 Uhr das traditionelle außen- und sicherheitspolitische Forum wieder in der Hammerschmiede in Königsbronn statt. Nachdem im vergangenen Jahr eine ausschließlich digitale Veranstaltung möglich war, stehen die Zeichen gut, die Königsbronner Gespräche 2022 wieder in Präsenz abhalten zukönnen. Zusätzlich wird es in diesem Jahr auch wieder einen Livestream geben.

Die Königsbronner Gespräche 2022 sollen unter der Überschrift „Klimaaußenpolitik: Neue Herausforderungen – Alte Lösungen? Wie klimabedingte Veränderungen die Außen- und Sicherheitspolitik vor neue Herausforderungen stellen“ stehen.

„Es freut mich ganz besonders, auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste im Wahlkreis bei den Königsbronner Gesprächen begrüßen zu dürfen“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete, Schirmherr und Organisator der Gespräche Roderich Kiesewetter. „Die Entwicklungen in der Ukraine und der völkerrechtswidrige Angriffskrieg zeigen auf dramatische Weise, wie notwendig eine offene Diskussion über unsere Sicherheitsarchitektur und unsere Rolle in der Welt ist. Die Welt hat sich fundamental verändert, darauf müssen wir als Deutschland und Europa reagieren.“