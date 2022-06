Am 27. Juni startet das Stadtradeln

Am Montag, 27. Juni, fällt wieder der Startschuss zum Stadtradeln im Ostalbkreis. Bereits zum dritten Mal nimmt der Landkreis am Fahrradwettbewerb teil.

Der Wettbewerb Stadtradeln ist eine jährliche Aktion des Klima-Bündnisses, um in einem festgelegten dreiwöchigen Aktionszeitraum möglichst viele Menschen zum Alltagsradeln zu motivieren. Hierbei treten Teams beispielsweise aus Behörden, Schulklassen, Vereinen oder Unternehmen gegeneinander an, um an 21 aufeinander folgenden Tagen möglichst viele Kilometer CO2-frei mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Registrierung erfolgt über die Seite www.stadtradeln.de/ostalbkreis. Interessierte können dabei einem vorhandenen Team beitreten oder ein neues Team gründen. Während des Aktionszeitraums vom 27. Juni bis 17. Juli tragen die Radelnden die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer online über ihren Stadtradeln-Account ein oder tracken sie direkt mit dem Smartphone. Die Ergebnisse der Kommunen und Teams werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht.

In diesem Jahr veranstaltet der Landkreis zum ersten Mal einen kreisweiten Wettbewerb unter den teilnehmenden Kommunen. Dabei werden Größe und Einwohnerzahl der Kommunen berücksichtigt.

Erstmals wurden im Zeitraum des Stadtradelns mit den teilnehmenden Kommunen gemeinsame Aktionswochenenden organisiert. An ihnen finden im Landkreis verschiedene Aktionen zum Radverkehr statt, teilweise als eigenständige Veranstaltungen oder im Zuge von Stadtfesten. Am 16. Juli veranstalten der Ostalbkreis und die Stadt Aalen ein gemeinsames Abschlussfest.