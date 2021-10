Altpapiertonnen stehen in Flammen

Schon wieder haben in Aalen Abfalltonnen gebrannt. Dieses Mal musste die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und fünf Wehrleuten am Sonntagabend um 23.30 Uhr in die Bischof-Fischer-Straße ausrücken, um dort zwei brennende Altpapiertonnen zu löschen. Diese standen in einem Holzverschlag in einem umzäunten Bereich des dortigen Kindergartens. Die Flammen griffen bereits auf die Hausfassade an der Nordseite des Gebäudes über und setzten dort die Wanddämmung in Brand. Dank des zeitnahen Löscheinsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.

Hinweise auf die oder den Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 entgegen.