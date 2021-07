Altpapiercontainer fängt in Lagerhalle Feuer

Die Aalener Feuerwehr ist am Dienstag gegen 12 Uhr alarmiert worden, als ein Altpapiercontainer in einer Lagerhalle in der Bahnhofstraße Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand des Containers, in dem überwiegend Kartonage lagerte, rasch löschen. Der beim Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.