Altpapier-Sammlung in Wasseralfingen

Die Tischtennis-Abteilung der Aalener Sportallianz führt am Freitag, den 11. März von 16 bis 19 Uhr und am Samstag, 12. März von 9 bis 13 Uhr eine Altpapier-Bringsammlung in Wasseralfingen durch. Der Container befindet sich auf dem Talschulparkplatz. Das angelieferte Altpapier, dessen Erlös der Nachwuchsarbeit zu Gute kommt, wird von den Helfern gerne entgegengenommen und in den bereitstehenden Container geladen. Sollten es die Bestimmungen erfordern, bitten wir die Anlieferer einen Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten und eine Mund- und Nassen-Bedeckung zu tragen. Die Tischtennisjugend bedankt sich bereits jetzt recht herzlich für die Unterstützung.