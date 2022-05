Altes Bahnwärterhäuschen steht zum Verkauf

Es ist nach wie vor ein Kleinod: das ehemalige Bahnwärterhäuschen in der Burgstallstraße 4. Die Stadt Aalen hat das aus der Kaiserzeit stammende Gebäude am Mittwoch im Amtsblatt zum Verkauf ausgeschrieben. Welcher Interessent letztlich den Zuschlag erhält, ist neben dem Kaufpreis vom vorgesehenen Nutzungskonzept für das Grundstück und das Gebäude abhängig, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen Karin Haisch. Das Mindestgebot wurde auf 85 000 Euro festgelegt.

Dass sich die Stadt Aalen von dem aus dem Jahr 1907 stammenden Gebäude trennen möchte, hat schon nach der Verkündung durch OB Frederick Brütting im Gemeinderat am 31. März hohe Wellen geschlagen. Insofern hätten sich bereits vor der offiziellen Ausschreibung im Amtsblatt mehrere Interessenten bei der Stadt gemeldet, sagt Haisch.

Das freistehende und sanierungsbedürftige Gebäude, das direkt am Kocher liegt, steht zwar nicht unter Denkmalschutz, soll aber aufgrund seines besonderen Charakters und seiner zeitgeschichtlichen Bedeutung in jedem Fall erhalten bleiben. Diese Auflage sei an den Verkauf gebunden, sagt Haisch.

Das Gebäude verfügt über ein Erd-, ein ausgebautes Dach- und ein Kellergeschoss. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Zimmer, Küche und WC. Das Dachgeschoss verfügt über drei Zimmer und ein Bad. Beheizt wird das Gebäude über zwei Öl-Einzelöfen. Das zum Gebäude gehörende Grundstück ist rund 262 Quadratmeter groß. Weitere Flächen können laut Stadt gegebenenfalls nach Abschluss der Baumaßnahmen angepachtet werden.

In der Vergangenheit seien immer wieder Kaufinteressenten an die Stadt herangetreten, sagt Haisch. Deshalb sei beschlossen worden, das ehemalige Bahnwärterhäuschen zu veräußern. Mit Blick auf das Nutzungskonzept sei die Stadt offen. Dieses müsse allerdings in die Umgebung passen, sagt Haisch, die auf kreative und realisierbare Ideen für das Häuschen hofft. Die Entscheidung, an wen das Haus verkauft wird, treffe letztendlich der Gemeinderat.