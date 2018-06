Altenhilfe Ostalb ausgezeichnet

Die Altenhilfe Ostalb der Samariterstiftung wurde als „Familienbewusstes Unternehmen“ ausgezeichnet. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, die Arbeitgeber Baden-Württemberg und der Landesfamilienrat verleihen im Rahmen des Projekts „familyNET“ familienfreundlichen Unternehmen das Prädikat.

Die Region der Altenhilfe Ostalb hatte sich mit den drei Pflegeeinrichtungen in Aalen, Neresheim, Ebnat sowie der Diakonie-Sozialstation Aalen beworben. „Das ist eine Auszeichnung, auf die wir besonders stolz sind“, freut sich Christoph Rohlik, Regionalleiter der Altenhilfe Ostalb. Die Häuser der Samariterstiftung in der Region hätten wesentliche Grundlagen dafür geschaffen, dass auch Mitarbeitende, die noch in der Familienphase mit Kinderbetreuung, mit der Pflege Angehöriger oder mit bürgerschaftlichem Engagement beschäftigt sind, dies weitgehend mit ihren dienstlichen Aufgaben in Einklang bringen können.