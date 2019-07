Altenheim Sankt Elisabeth seit zehn Jahren wieder eröffnet

Mit einem großen Fest ist die Wiedereröffnung des Alten- und Pflegeheims Sankt Elisabeth gefeiert worden. Die im Jahr 1973 mit 90 Zimmern erbaute Einrichtung an der Weißen Steige im Grauleshof Aalen wurde in den Jahren 2007 bis 2009 komplett saniert. „Dass dafür zehn Millionen Euro in die Hand genommen wurden, hat sich gelohnt“, sagte Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter.

Clemens Wochner-Luikh, Bereichsleiter Wohnen und Pflegen im Alter, sagte dass die Einrichtung zu einem Pflegeheim der besonderen Art geworden sei. Die Menschen fühlten sich hier „wie in einem Grandhotel der Pflegebedürftigen“ wohl, sagte Jürgen Kunze, Direktor der Stiftung das neue Haus. Das Angebot an kulturellen Veranstaltungen und Bildungskursen sei außergewöhnlich reichhaltig.

„Katholisch, gut und schwäbisch“ nannte OB Rentschler das Haus. Die einst am Stadtrand errichtete Einrichtung komme durch die neuen Wohngebiete der Stadt immer näher. Er gratulierte Direktor Kunze zu dessen Lebensleistung für Sankt Elisabeth. Rentschler wünschte der Altenhilfe weniger Regulierung und Bürokratie und mehr Vertrauen in die freie Wohlfahrtspflege. Den 90 Bewohnern überreichte er ein Exemplar des neuen Buches des Schubartpreisträgers Daniel Kehlmann.

Die Grüße und Glückwünsche des Ostalbkreises überbrachte Sozialdezernent Rettenmaier. Er sei quasi als „Geburtshelfer“ bei der Sanierung des Hauses tätig gewesen, dem er „pflegerische Topqualität“ bescheinigte. Die Zahl der Über-65-Jährigen werde in den nächsten 15 Jahren um rund 43 Prozent ansteigen und in gleicher Weise auch die Zahl der Menschen über 85 Jahren, prognostizierte Rettenmaier. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, habe der Landkreis seine erfolgreiche Kampagne für den Pflegedienst gestartet. Die Stiftung Haus Lindenhof sei ein Hauptakteur der Altenpflege.

Kiesewetter, der auch die Glückwünsche seiner Kollegin Leni Breymeier (SPD) und seines Kollegen Winfried Mack (CDU) überbrachte, wies auf die unterstützenden Maßnahmen des Bundes für die Pflegeberufe hin. Die Gehälter im ersten Ausbildungsjahr seien auf 750 und im dritten auf 1050 Euro monatlich und de Stundenlohn auf immerhin 14 Euro erhöht worden. Sankt Elisabeth verfüge über ein „tolles Ambiente“ und liege an einem der schönsten Plätze Aalens, rühmte Kiesewetter.

Die „Fliegenden Pinguine“, eine Truppe von sieben, diesmal krankheitsbedingt sechs Mädchen aus dem Raum Westhausen und Ernst Hehr (Piano und Gitarre) sorgten mit schwäbischen und englischen Liedern für Unterhaltung. „Akustik 3“ untermalte mit gepflegten Klängen zur Gitarre und mit Gesang.