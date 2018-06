Alte Gebäude weichen modernen Wohnungen

Der Abbruch der Gebäude auf dem ehemaligen Schierle-Areal an der Schleifbrückenstraße geht gut voran. Bereits über 50 Prozent sei abgerissen, sagt Jürgen Stark, Inhaber von Stark Architekten und der 2016 gegründeten JMS Projektentwicklungsgesellschaft mit Sitz in München. Baubeginn für das exklusive Wohnprojekt am Stadtgarten soll im August sein, so dass die insgesamt 31 Wohneinheiten, die in drei Stadthäusern entstehen werden, spätestens im April 2020 bezugsfertig sind. Die Vermarktung der Wohnungen laufe gut, 70 Prozent seien bereits reserviert, sagt Stark. Im Zuge der Wohnbebauung weiche der Parkstreifen entlang der Schleifbrückenstraße für die Pflanzung von Bäumen und auch der hinter dem Schierle-Areal liegende Abschnitt des Kochers werde neu erlebbar gemacht. „Wenn alles abgebrochen ist, wollen wir einen Tag der offenen Tür veranstalten und über das Projekt informierten“, sagt Stark. Dies werde vermutlich Mitte Juli sein.