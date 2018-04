Als VIP ins Stadion

Seit etwa drei Wochen hat das neu renovierte Kaufland in der Julius-Bausch-Straße wieder geöffnet. Die Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagstzeitung haben zur Eröffnung zusammen mit Kaufland und Coca Cola ein Gewinnspiel veranstaltet. Am Mittwoch durften die glücklichen Gewinner ihre Preise in Empfang nehmen. Unser Bild zeigt von links Stefan Knobel, Verkaufsberater Coca Cola, Ebru Kilic mit Lebensgefährte Sven Vaterodt aus Aalen sowie Markus und Jasmin Kohler aus Waldhausen, die VIP-Tickets für das Spiel des 1.FC Heidenheim gegen Sandhausen Ende April gewonnen haben. Daneben Jens Hamann, Hausleitung Kaufland, und Karl Keller aus Ellwangen, der am 28.April zum Spiel des FC Bayern München gegen Frankfurt in die VIP-Arena der Allianz-Arena eingeladen ist. Ganz rechts Tobias Oker, Marketing-Manager der Aalener Nachrichten / Ipf-und Jagstzeitung. Nicht im Bild ist Ilona Schildenberger aus Hüttlingen, die sich über einen 250-Euro-Einkaufsgutschein von Kaufland freuen darf.